Babacan'dan dikkat çeken sözler! 'İktidara gelir gelmez...'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Adana İl Başkanlığınca Ceyhan ilçesinde Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. "Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90, ilk 360 gününde neler yapacağını bütün detaylarıyla ortaya koyuyoruz" diyen Babacan "Hepsinin bütçesini hazırlıyoruz. Her adımımız gerçekçi" diye konuştu.

"AKLIM ALMIYOR"

İktidara gelir gelmez tarım hamlesi yapacaklarını belirten Babacan, "Bugün Adana'dayız, Çukurova'dayız, tarım şehrindeyiz. Böylesine büyük ve muhteşem tarım alanlarının olduğu bir ülkede yokluk çekmeyi aklım almıyor. Avrupa'nın en büyük tarım arazisine sahip bu ülkenin bu hayat pahalılığını hak etmediğini düşünüyoruz. İktidara gelir gelmez büyük bir tarım hamlesi yapacağımızı, bu toprakların hakkını vereceğimizi şimdiden söylüyoruz." diye konuştu.

"HER ADIMIMIZ GERÇEKÇİ"

Babacan, yapacaklarını detaylarıyla ortaya koyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90, ilk 360 gününde neler yapacağını bütün detaylarıyla ortaya koyuyoruz. Hepsinin bütçesini hazırlıyoruz. Her adımımız gerçekçi. Siyaset bazıları için sadece laf üretmektir, biz iş üretiyoruz. Hepsini takvime bağlıyoruz. Plan, proje, hedef arayan herkesi partimizin web sitesine davet ediyorum. Hayat pahalılığına son vereceğiz. Daha önce yaptık, yine yapacağız. Emeklilerimizi, sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, enflasyonu düşüreceğiz."

Kaynak: AA

