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Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: AK Parti'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

25.04.2023 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine gün gün yaklaşılırken siyasi arenada da tempo artmaya devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, adı geçtiğimiz günlerde yeniden AK Parti'yle anılan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. "Partiden ayrıldıktan sonra Şimşek'e eziyet edildi" diyen Babacan, Şimşek'in şu anda AK Parti'ye katkı veremeyeceğini belirtti.

Babacan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: AK Parti'den ayrıldıktan sonra çok eziyet ettiler

Seçimlere sayılı günler kala partiler çalışmalarına hem ekranlarda hem meydanlarda hem de sosyal medyada devam ediyor. CHP listelerinden seçime girecek olan DEVA Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek geçtiğimiz günlerin çok konuşulan ismi Mehmet Şimşek'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"MEYDANDA YUHALATTI"

Şimşek'in AK Parti'den ayrıldıktan sonra meydanlarda yuhalatıldığını belirten Babacan, Şimşek'in şu anda AK Parti'ye bir katkı veremeyeceğini savundu.

Babacan'ın Şimşek'le ilgili açıklamaları şu şekilde;

Mehmet Şimşek benim yakın çalışma arkadaşım. Ayrıldıktan sonra eziyet ettiler kendisine. Meydanlarda yuhalattı. Eski defterlerde Ali Babacan var, Mehmet Şimşek var. Acaba bir artı sağlayabilir miyim bunun derdinde.

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Benim düşüncem Mehmet Bey'in şimdi herhangi bir katkı veremeyeceği yönünde. Sanırım kendi de bunu gördü, o yüzden ortalıkta yok. Şunu da söyleyeyim o dönemde ekonomide rasyonel olan AB ile açık politika izleyen Başbakan olan sayın Erdoğan'ın da bu başarıda imzası vardır.

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Ali Babacan Mehmet Şimşek

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