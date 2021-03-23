Babacan'dan vatandaşın HDP sorusuna cevap: Duruşumuz böyle bizim

Babacan, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Silifke ilçesindeki Kıbrıs Şehitliği önünde partililer tarafından karşılandı. Şehitliği ziyaret eden Babacan, dua etti.

Beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulunan Babacan, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

"DURUŞUMUZ BÖYLE BİZİM"

Babacan, ziyaret sırasında bir vatandaşın, "HDP'ye destek veriyorsunuz, ittifak kuracak mısınız?" şeklindeki sorusuna karşılık, her siyasi partiyle konuştuklarını dile getirerek, "Sorunların konuşarak çözüleceğini inanıyoruz. Duruşumuz böyle bizim. Destek ayrı bir şey konuşabilmek ayrı bir şey. Biz herkesle konuşuruz. İttifakla ilgili kimseyle konuşmuyoruz. Yeni bir parti olarak kendimizi anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Babacan daha sonra, bir otelde basına kapalı gerçekleşen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

"AZİZ MİLLETİMİZE KULAK VERECEĞİZ"

Babacan, toplantının ardından Silifke Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Silifke İlçe 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının yanlış olduğunu savundu.