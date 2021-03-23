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Babacan'dan vatandaşın HDP sorusuna cevap: Duruşumuz böyle bizim

23.03.2021 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını belirtti. Babacan, ziyaret sırasında bir vatandaşın, "HDP'ye destek veriyorsunuz, ittifak kuracak mısınız?" şeklindeki sorusuna karşılık, "Sorunların konuşarak çözüleceğini inanıyoruz. Duruşumuz böyle bizim. Destek ayrı bir şey konuşabilmek ayrı bir şey. Biz herkesle konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Babacan'dan vatandaşın HDP sorusuna cevap: Duruşumuz böyle bizim

Babacan, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Silifke ilçesindeki Kıbrıs Şehitliği önünde partililer tarafından karşılandı. Şehitliği ziyaret eden Babacan, dua etti.

Beraberindekilerle esnaf ziyaretinde bulunan Babacan, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

"DURUŞUMUZ BÖYLE BİZİM"

Babacan, ziyaret sırasında bir vatandaşın, "HDP'ye destek veriyorsunuz, ittifak kuracak mısınız?" şeklindeki sorusuna karşılık, her siyasi partiyle konuştuklarını dile getirerek, "Sorunların konuşarak çözüleceğini inanıyoruz. Duruşumuz böyle bizim. Destek ayrı bir şey konuşabilmek ayrı bir şey. Biz herkesle konuşuruz. İttifakla ilgili kimseyle konuşmuyoruz. Yeni bir parti olarak kendimizi anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Babacan daha sonra, bir otelde basına kapalı gerçekleşen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

"AZİZ MİLLETİMİZE KULAK VERECEĞİZ"

Babacan, toplantının ardından Silifke Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Silifke İlçe 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılma kararının yanlış olduğunu savundu.

Babacan, genç ve dinamik ekiple yola çıktıklarını, Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizler il il, ilçe ilçe gezeceğiz. Hakikatin sesi olacağız. Aziz milletimize kulak vereceğiz, onları dinleyeceğiz. Toplumun gündeminden asla sapmayacağız. DEVA Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. DEVA Partisi, kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik, adalet ve özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümüzün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber onların yaralarını saracağız."

Kongrenin ardından partisinin ilçe binasının açılışını gerçekleştiren Babacan, yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. (AA)


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