Babacan'ın "Kimseye borcumuz yok" sözleri gündem olmuştu! Demokrat Partili Enginyurt isim vermeden böyle eleştirdi: Bazıları diyor ki...

2023 seçim sonuçlarıyla birlikte muhalefet cephesinden dikkat çeken çıkışlar geliyor. Bunlardan biri de Babacan'ın "Kimseye borcumuz" yok açıklaması oldu. DP'li Enginyurt, "Bazıları 'Borcumuz yok kimseye' diyor. 39 vekilin CHP'ye borcu vardır. Borcuna sadık kalmalı. Hiçbir şey yapamıyorsa teşekkür etmeli" derken CHP ile ilgili gündem yaratacak değerlendirmelerde bulundu.

BABACAN: 15 MİLLETVEKİLİMİZ SEÇİMİ HELALİNDEN KAZANDI

Babacan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulunurken şunları söylemişti:

"Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken öz eleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik."

ENGİNYURT: ABESLE İŞTİGALDİR! CHP İTTİFAK YAPMASA DA YÜZDE 25 ALIRDI

Sosyal medyada paylaşılan bir videosunda seçim sonuçlarını ve gündemdeki yorumlara ilişkin konuşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tan çarpıcı açıklamalar geldi:

"CHP 2018'de yüzde 22 almış, o günden bu güne 4,5 milyon genç seçmen gelmiş. Buna rağmen 'CHP'nin aldığı yüzde 25 oyda benim oyum yüzde 7-8' demek abesle iştigaldir. 'CHP'nin oyu yok' demektir. Bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında sağ oylar Kılıçdaroğlu'na gitmiştir. Ama CHP zaten ittifak yapsa da yapmasa da yüzde 25'i alırdı. Dolayısıyla hiç kimse CHP'ye fatura kesmeye kalkmasın. CHP kendi oyunu almıştır. CHP kendi oyunu almıştır. Herkes aklını başına alıp teşekkür etmeli, şükran duymalı."

"CHP SEÇMENİ VEFALI DAVRANMIŞTIR, 39 VEKİL CHP'YE BORÇLU"

Enginyurt, "DEVA'nın, Gelecek'in oyunu nereye gitti?" sorusu üzerine şöyle devam etti:

"Seçime girmedikleri için nedir, ne değildir... Oylarını inşallah 9 ay sonra yerel seçimlerde göreceğiz. Ne kadar katkıları olduğunu göreceğiz. Farazi bir tartışmayla CHP seçmenini küstürmenin anlamı yok. CHP seçmeni vefalı, dürüst davranmıştır. Bağrına taş basmış, 39 tane milletvekilinin başka partiye gideceğini bile bile partisine sahip çıkmıştır. Bazıları 'Borcumuz yok kimseye' diyor. 39 vekilin CHP'ye borcu vardır. Borcuna sadık kalmalı. Hiçbir şey yapamıyorsa teşekkür etmeli."