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  4. Babacan'ın Sinan Oğan için kullandığı sözler gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya'nın 'İyi gönderme yaptınız' ifadesine bu yanıtı verdi

Babacan'ın Sinan Oğan için kullandığı sözler gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya'nın 'İyi gönderme yaptınız' ifadesine bu yanıtı verdi

25.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün katıldığı bir programda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ikinci turda desteğini açıklayan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ile ilgili olarak "Bu bir seçimlik adayların hep adını unutuyoruz ya. Neydi? Ha, Sinan Oğan" ifadesini kullanmıştı. Bu sabah katıldığı programda İsmail Küçükkaya'nın "İyi gönderme yaptınız" açıklamasına yanıt veren Babacan, herhangi bir kastının olmadığını ifade etti.

Babacan'ın Sinan Oğan için kullandığı sözler gündem olmuştu! İsmail Küçükkaya'nın 'İyi gönderme yaptınız' ifadesine bu yanıtı verdi

Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. İkinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. İkinci tur seçimlerinde ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini ifade ederken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise kararını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandı.

SİNAN OĞAN İFADESİ GÜNDEM OLDU

Millet İttifakı ortağı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam katıldığı canlı yayın programında ikinci tur seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan ile ilgili olarak Babacan'ın kullandığı "Bu bir seçimlik adayların hep adını unutuyoruz ya. Neydi? Ha, Sinan Oğan" ifadesi gündem oldu.

"İYİ GÖNDERME YAPTINIZ"

Babacan, bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Küçükkaya, Babacan'a "Dün Karar TV'de konuştunuz, bu arada Sinan Oğan'ın adını hatırlamıyorum diyerek iyi gönderme yaptınız" dedi.

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"BİR KASIT YOK"

Babacan ise "Gerçekten çıkaramadım o an. Bir kasıt yok yani" yanıtını verdi.

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