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Bağ evinde aile faciası! Ekipler korkunç manzarayla karşılaşmıştı, baba-oğuldan geriye bu fotoğraf karesi kaldı

08.09.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki aile faciasında yeni gelişmeler yaşandı. Dün akşam saatlerinde ölü bulunan baba ile oğlun cansız bedenleri, tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Baba-oğuldan geriye ise yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.

Bağ evinde aile faciası! Ekipler korkunç manzarayla karşılaşmıştı, baba-oğuldan geriye bu fotoğraf karesi kaldı

Korkunç olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Mimar Sinan Mahallesi Halep Bulvarı üzerindeki bir bağ evinde meydana gelmişti. İddiaya göre, psikolojik sorunlar yaşayan 26 yaşındaki Orhan Adıgüzel , bağ evinde bekçilik yapan babası Halil Adıgüzel'i (56) birkaç bıçak darbesiyle öldürdükten sonra kendisini iple asarak yaşamına son vermişti.

BAĞ EVİNDE KORKUNÇ MANZARA

Yaşanan olay sonrası uzun süre baba-oğuldan haber alamayan yakınları, durumlarından şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ile sağlık ekipleri, baba Halil Adıgüzel'in bıçaklanarak, oğlu Orhan Adıgüzel'in ise asılı vaziyette hayatını kaybettiğini tespit etmişti.

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Bağ evinde yaşanan aile faciası sonrası hayatını kaybeden baba-oğlun cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

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BERABER ÇEKTİRDİKLERİ FOTOĞRAF KARESİ KALDI

Ölü bulunan baba ile oğlun cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Adana'nın Yüreğir ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, feci olay sonrası hayatını kaybeden baba-oğuldan geriye ise yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı.

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Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Gaziantep bağ evi
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