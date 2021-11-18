Bağcılar'da ATM'ye taşlı saldırı! O anlar kamerada

Olay dün gece saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi, Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi.

EKRANLARA TAŞ ATTI

E.B. isimli kişi cadde üzerinde bulunan ATM'lerin ekranına taş atarak zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edilirken, iddiaya göre adam kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada görevli polislere küfür ve hakaret etti.

BİR POLİSİ HAFİF YARALADI

Cebinden çıkardığı bir cisimle polislere saldıran kişi bir polisi de hafif şekilde yaraladı. E.B. polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan şüphelinin farklı suçlardan 9 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Ayrıca şüpheli E.B.'nin yine aynı bölgede bulunan ATM’lere yönelik daha önce de saldırı girişiminde bulunduğu ve yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. E.B. hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Ev Hapsi' ve 'Yurt Dışına Çıkış Yasağı' şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı. (DHA)





