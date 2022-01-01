HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar'da yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bağcılar'da yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

01.01.2022 03:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da yılbaşı kutlamaları sırasında çok acı bir olay yaşandı. Kutlamalar esnasında çıkan kavga kanlı bitti. Silahların konuştuğu kavgada 14 yaşındaki bir çocuk kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

Bağcılar'da yılbaşı eğlencesi kanlı bitti: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 00.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, yılbaşını kutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı.

Son dakika... Yeni yılın ilk dakikalarında kahreden haber: 7 kişiden kurtulan olmadıSon dakika... Yeni yılın ilk dakikalarında kahreden haber: 7 kişiden kurtulan olmadı

KURŞUN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAFASINA İSABET ETTİ

Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

cd1213f78f55d846e93cd1f62765a731

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

f65a7154846a53c508d47ec0951d6d65

Son dakika: Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettilerSon dakika: Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Taksim'de yılbaşı kutlayanlara "Ey Müslüman kardeşim" yazılı bildiri dağıttılarTaksim'de yılbaşı kutlayanlara "Ey Müslüman kardeşim" yazılı bildiri dağıttılar
Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Bağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi

Motorin, benzin ve LPG'ye zam geldi

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Akılalmaz kopya düzeneği! Polis bile şaşkına döndü

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

İşte 2022'nin ilk talihlileri, Milli Piyango sonuçları belli oldu

İşte 2022'nin ilk talihlileri, Milli Piyango sonuçları belli oldu

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

TC kimlik numaralarıyla ilgili flaş karar!

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Büyük ikramiye hangi illere çıktı?

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.