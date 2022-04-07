Bahar aylarında rengârenk olmak isteyenlerin tercihi birbirinden ucuz ve şık ayakkabılar

Bahar aylarında kullanabileceğiniz bir ayakkabı almak istiyorsanız renkli ürünler seçmelisiniz. Bu sayede baharın canlılığını kombinlerinize taşıyabilirsiniz. Tabii ayakkabı seçerken sadece dış görünüşüne değil kalitesine, konforuna ve elbette fiyatına da bakmanız gerekir. Birçok model ve marka arasında kayboluyor, tarzınızı yansıtan uygun fiyatlı bir model bulamıyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz. Sizler için seçtiğimiz 10 adet birbirinden güzel model arasından beğendiklerinizi güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, vakit kaybetmeden başlayalım!

1. Rahatlığı ayağınıza getiren JEDVOO Sneaker

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Bahar ve yaz aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz JEDVOO Sneaker, ister spor aktivitelerinde ister günlük kombinlerde kullanılabiliyor. Beyaz zemin üzerinde yer alan renkli detaylar, ayakkabıya hoş bir hava katıyor. Bağcık sayesinde ayağınıza uygun şekilde ayarlanabiliyor. Yumuşak tabanıyla gün boyu konforlu kullanım imkânı veren ayakkabının 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Şık tasarımlı ve beyaz renkli ayakkabı hem ayağınızda güzel bir duruş sergiliyor hem birçok kombine rahatlıkla uyum sağlıyor. Sağlam materyallerden elde edilen model, uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Ayakkabıyı jean ve beyaz tişörtle kombinleyerek bahar havasını yakalamaya ne dersiniz?

2. Zamansız tasarımıyla Trendyol Shoes

Şık bej rengiyle göz dolduran Trendyol Shoes, tekstil malzemeden elde ediliyor. Hafif tasarımıyla ayaklarınızı yormuyor. Günlük kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz ayakkabı, termo taban özelliğiyle ayağınızın rahat etmesini sağlıyor. Kalın PVC alt tabanı yerden gelen darbeleri sönümlüyor. Ayakkabı üzerinde yer alan kırmızı şeritler, ürüne hareket kazandırıyor. Bağcık sayesinde ayağınıza göre ayarlanabiliyor. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Bahar aylarında giyebileceğiniz ayakkabıyı açık renk tayt ve crop tişörtle tamamlayarak mevsimin pozitif enerjisini kombininize taşıyabilirsiniz.

Amazon’da ‘Bahar Fırsatları’ başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

3. Zarif duruşuyla Butigo Ayakkabı

Bahar aylarında giyebileceğiniz yeni ve şık bir ayakkabı arayışındasınız ama bütçenizi zorlamak istemiyorsunuz. O hâlde Butigo Ayakkabı aradığınız ürün olabilir. Zarif tasarımıyla ayağınızda hoş bir duruş sergileyen model, uygun fiyatıyla da bütçenizi yormuyor. Kısa topuk boyu ile rahat yürümenize yardımcı olan ayakkabı, boyunuzun daha uzun görünmesini sağlıyor. Konforlu yapısıyla gün boyu ayağınızı yormuyor. Bahar ve yaz aylarında rahatlıkla tercih edebileceğiniz ürün, sivri burun modeliyle dikkat çekiyor. Siyah zemin üzerinde yer alan beyaz detaylarsa ayakkabıya ayrı bir hava katıyor. Ürünü midi boy elbise ve küçük siyah ayrıntıları olan bir çanta ile kombinleyebilirsiniz.

4. Gün boyu konforlu kullanım için Prins 81 Sneakker

Hem uygun fiyatlı hem kaliteli ayakkabı arayışındaysanız Prins 81 Sneakker'a göz atmalısınız. Bej zemin üzerinde farklı renk tonları kullanılarak tasarlanan ürün, spor aktivitelerinde kullanabileceği gibi günlük kombinlerde de tercih edilebiliyor. Suni deriden elde edilen ayakkabı, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılıyor. Comfort hazır tabanı, gün boyu ayakları yormuyor. 2.5 cm taban yüksekliğine sahip ayakkabı, daha uzun görünmenizi sağlıyor. Bağcıklı kapaması sayesinde ayağınıza uygun olarak ayarlanabiliyor. Süet yapısıyla oldukça zarif bir duruş sergileyen model; tayt, şort, etek ve jeanlerle rahatlıkla kombinlenebiliyor.

5. Gün boyu ayağınızı yormayan Polaris Sneaker

Zamansız tasarımıyla bahar aylarının gözde parçaları arasında yer alan converse model ayakkabılar bu sezon da ön planda. Bahar ayının atmosferine uyum sağlayacak bir model arayışındaysanız Polaris Sneaker'ı tercih edebilirsiniz. Göz alıcı kırmızı renkli ürün, günlük kombinlere uyum sağlıyor. Yeri sağlam şekilde tutan tabanı sayesinde ıslak zeminlerde rahatça kullanılabiliyor. Taban kısmında yer alan siyah şeritlerse ürüne hareket kazandırıyor. Bağcıklı kapaması sayesinde ayağınıza uygun şekilde ayarlanabiliyor. Ayakkabı üzerinde yer alan marka logosu ve yazısı ise minimal bir duruş yakalamasını sağlıyor. Ayakkabıyı jean, basic tişört ve sırt çantasıyla kombinleyebilirsiniz.

6. Rahatlığıyla kalbinizi çalacak Limoya Spor Ayakkabı

Baharın canlı ve renkli havasını ayakkabınıza taşıyan Limoya Spor Ayakkabı, spor kombinlerinizi tamamlayacak bir parça. Fileli tasarımıyla nefes alan ürün, ayaklarınızın serin ve kuru kalmasına yardımcı oluyor. Cırt ve bağcık kapamaları sayesinde ayağınıza uygun şekilde ayarlanabiliyor. 4 cm taban yüksekliğine sahip model, daha uzun görünmenize yardımcı oluyor. Hem günlük hem spor aktivitelerinde kullanabileceğiniz ayakkabı, ergonomik kalıbıyla gün boyu konforlu kullanım sunuyor. Dayanıklı materyallerden üretilen ayakkabı, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Ürünü şort, oversize tişört ve küçük kol çantasıyla tamamlayabilirsiniz.

7. Baharın canlılığını kombinlerinize taşıyan İloz Babet

Bahar aylarında tercih edebileceğiniz İloz Babet, renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. Comfort tabanı sayesinde uzun süreli kullanımlarda ayaklarınızın rahat etmesini sağlıyor. Hakiki deriden elde edilen babet, uzun yıllar boyunca kullanılıyor. Nefes alan yapısı sayesinde ayağınızın kuru ve serin kalmasına yardımcı oluyor. Üst kısımda bulunan kurdele detayı ise ürüne hoş bir hava katıyor. Günlük kombinlerde kullanılabilen babet, ofis şıklığınızı da tamamlamaya yardım ediyor. Zarif ve renkli tasarımlı ayakkabıyı her türlü pantolon, etek ve şortla kombinleyebilir, tarzınızı her ortamda yansıtabilirsiniz.

8. Baharın çiçeklerini üzerinde taşıyan Streetfly

Bahar aylarında giyebileceğiniz uygun fiyatlı ayakkabı arayışı içindeyseniz Streetfly'e göz atmalısınız. Birinci sınıf suni deriden elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla aşınmaya karşı direnç gösteriyor. Pamuklu iç kısmı ve ortopedik iç tabanı ayaklarınızın gün boyu rahat etmesini sağlıyor. Termoplastik alt tabanı ise yerden gelen darbelere karşı ayaklarınızı koruyor. 2 cm topuk yüksekliğine sahip ayakkabı, boyunuzun daha uzun görünmesine yardımcı oluyor. Ürün üzerindeki çiçek desenleri ayakkabıya hoş bir hava katıyor. Ayakkabıyı midi boy açık renk etek ve çiçekli bir bluzla kombinleyebilirsiniz.

9. Ayağınızı terletmeyen Bambi Espadril

Bambi Espadril, şık tasarımıyla ayağınızda güzel bir duruş sergiliyor. Hem bahar hem yaz aylarında giyebileceğiniz ürün, nefes alan yapısıyla ayaklarınızın serin ve kuru kalmasına yardımcı oluyor. Renkli tasarımıyla baharın canlılığını yansıtan ayakkabı, geniş ağız kısmı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabiliyor. Ayakkabı hem günlük hem özel günlerde tercih edilebiliyor. Dayanıklı materyallerden üretilen ayakkabı uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Ürünü keten şort, beyaz kısa kollu gömlek ve küçük kol çantasıyla birleştirerek harika bir kombine imza atmaya hazır mısınız?

10. Güzel görünümüyle dikkat çeken MORENİCA Spor Ayakkabı

Bahar ayında kullanabileceğiniz göz alıcı bir ürün satın almak istiyorsanız MORENİCA Spor Ayakkabı'yı tercih edebilirsiniz. Örme tasarımıyla ön plana çıkan ürün, nefes alan yapısıyla ayağınızın kuru ve serin kalmasını sağlıyor. Ortopedik tabana sahip ayakkabı, gün boyu ayaklarınızın konforlu kalmasına yardımcı oluyor. Yüksek tabanı sayesinde boyunuzu daha uzun gösteriyor. İster spor aktivitelerinde ister günlük yaşamda kullanabileceğiniz spor ayakkabı, tekstil malzemeden elde elde edildiği için ayaklarda ağırlık yapmıyor. Ayakkabıyı beyaz skinny jean ve salaş bir gömlekle kombinleyebilirsiniz.