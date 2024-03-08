Bahar aylarının vazgeçilmezi olacak en trend parçalar

Bahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Hâliyle dolaplardaki mont, kaban, bot gibi kışlık kıyafetler de yerini ceket, gömlek, sweatshirt, spor ayakkabı gibi daha ince alternatiflere bırakıyor. Bahar aylarında trendlerin ne olacağını merak ediyor ve alışveriş yapmak istiyorsanız listelediğimiz eşsiz parçaları inceleyebilirsiniz. İşte kadın ve erkekler için birbirinden güzel ilkbahar kıyafetleri...

1. Rahat ve şık: Adidas Z.N.E. Full Zip Kadın Sweatshirt

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Rahat ve şık parçalardan oluşan bir dolabınız varsa Adidas Z.N.E. Full Zip Kadın Sweatshirt modeline de göz atabilirsiniz. Koyu yeşil renkteki sweatshirt, şapkalı yapısı sayesinde yağmurlu günlerde ıslanmanızı önlüyor. Uzun bir yeşil fermuara sahip olan bu modeli hem spor yaparken hem günlük yaşamda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün altına aynı tonda bir tayt giyebilir, bahar aylarındaki konforunuzu daha da artırabilirsiniz.

2. Zamansız bir seçenek: Levi's The Trucker Jacket

Serin akşamlarda sizi sıcak tutacak bir parça arıyorsanız Levi's The Trucker Jacket ürününü satın alabilirsiniz. Koyu lacivert kot kumaşından üretilen ceket, parlak düğmeleri ve açık renkli dikişleriyle öne çıkıyor. Zamansız bir tasarıma sahip olan bu ceket, kalitesi malzemesi sayesinde uzun bir kullanım ömrü vadediyor. Kot ceketi, içine kalın bir sweatshirt giyerek soğuk havalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

3. Baharın ruhunu yansıtan: Koton Kadın Gömlek Ceket Uzun Kollu

İçerisinde kahverengi, turuncu ve beyaz renkleri barındıran Koton Kadın Gömlek Ceket ile bahar ruhunu kombinlerinize taşıyabilirsiniz. Kalın kareli kumaştan üretilen rahat kesimli gömlek, kahverengi düğmelere sahip. Gömleğin göğüs kısmında yer alan cepler şık bir detay olarak öne çıkıyor. Bu gömlekle daha da çekici görünmek isterseniz onu deri bir pantolonla kombinleyebilirsiniz.

4. Tarz görünmek isteyenler için: Külah Erkek İngiliz Stili Yün Şapka Peaky Kasket

Kombinlerinize aksesuarla hava katmak istiyorsanız Külah Erkek İngiliz Stili Yün Şapka Peaky Kasket modeline bir şans verebilirsiniz. Yağmurlu günlerde şemsiye taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu kasket, siyah kaliteli kaşe bir kumaştan üretiliyor. Daha da şık bir stil elde etmek istiyorsanız kasketi uzun, siyah bir trençkotla birlikte kullanabilirsiniz.

5. Çabasız şıklık: DeFacto H1651AZ Basic Balıkçı Yaka Slim Fit Triko Kazak

Çabasız şekilde şık gözükmek istiyorsanız DeFacto H1651AZ Basic Balıkçı Yaka Slim Fit Triko Kazak seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bej rengi trikodan üretilen kazak, balıkçı yaka tasarımıyla daha zarif bir görünüm sunmanıza imkân tanıyor. Boğazlı triko kazağı şık kombinlerinizde kullanabileceğiniz gibi kot pantolon ve sneakerlarla birlikte giyerek spor kombinlere de imza atabilirsiniz.

6. ''Gömlek giymekten vazgeçmem!'' diyenlere: DeepSEA Kare Desenli Çizgili Tek Cepli Oversize Oduncu Erkek Gömlek

Her mevsimde gömlek giyenlerdenseniz size hitap edecek bir önerimiz var: DeepSEA Kare Desenli Çizgili Tek Cepli Oversize Oduncu Erkek Gömlek. Oduncu gömlek, bordo ve lacivert rengin uyumundan yararlanılan kalın kumaşıyla öne çıkıyor. Düğmeli yapıdaki gömleği hem önü açık hem kapalı şekilde kullanabilirsiniz. Dolabınızın en havalı parçası hâline gelecek bu gömleği hemen satın almaya ne dersiniz?

7. Kullanışlı bir seçenek: Phil Hill Yumuşak Dokulu Desenli Şal Atkı

Vazgeçilmez aksesuarlarından biri de kuşkusuz, kareli atkılar. Phil Hill Yumuşak Dokulu Desenli Şal Atkı ise hem atkı hem şal şeklinde kullanılıyor. Kumaşında pek çok farklı rengin yer aldığı atkı tüm kıyafetlerinize uyum sağlıyor. Atkının iki ucunda yer alan püskül, son derece havalı bir görünüm sunuyor. Özellikle rüzgârlı havalarda atkıyı ince bir ceketle kombinleyebilir, hem tarz görünebilir hem üşümenize engel olabilirsiniz.

8. Sıcak renkleri sevenlere: United Colors of Benetton Erkek Kırmızı Boğazlı Merino Kazak

Canlı renklerin sonbaharda enerjinizi yükselttiğini düşünüyorsanız alışveriş sepetinize mutlaka United Colors of Benetton Erkek Kırmızı Boğazlı Merino Kazak seçeneğini de eklemelisiniz! %100 kırpım yününden üretilen kazak, iddialı kırmızı rengiyle beğeni topluyor. Lastikli kol ve etek ucu sayesinde bedeninizi sarıyor. Özellikle serin akşamlarda bir yelek veya kot ceketle kombinleyerek oldukça şık bir stil yaratabilirsiniz.

9. Şık görünümün anahtarı: Mavi Bej Trençkot

Bahar aylarında favori parçanız hâline gelecek bir dış giyim önerisiyle karşınızdayız: Mavi Bej Trençkot. Kruvaze yakalı bej rengi trençkot, şık bir kemerle tamamlanıyor. Diz hizasında biten bu model, kombinlerinizi daha da iddialı bir hâle getirebilir. Zarif bir stil yakalamak istiyorsanız trençkotu elbise ve uzun çizmelerle tamamlayabilirsiniz.

10. Konforundan ödün vermeyenlere: Jack&Jones Jjestar Roof Sweat Hood Noos Sweatshirt

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Rahat kıyafetler giymekten vazgeçemiyorsanız Jack&Jones Jjestar Roof Sweat Hood Noos Sweatshirt Erkek modelini beğenebilirsiniz. Modelin şapkasında yer alan siyah renkli marka işlemesi, beyaz kumaşıyla hoş bir kontrast oluşturuyor. Üstteki marka logosunu kombinlerinizde ön plana çıkarmak isterseniz onu siyah bir jean pantolonla birlikte kullanabilirsiniz. Ürünü spor bir yelekle tamamlayarak son derece tarz bir görünüm elde edebilirsiniz.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.





