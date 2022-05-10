Bahar temizliği için geç kaldığını düşünenlere temizliği çok kolaylaştıracak ürün önerileri

Temizlik zaman alan ve oldukça yorucu bir iş. Hele bahar temizliğiyse işler daha da uzun sürer. Her alanın dip köşe temizlenmesi gerekir ancak bu durum sizi korkutmasın. Bahar temizliği için hâlâ geç sayılmaz! İşleri hızlandıracak ve tüm evin temizliğini kolayca yapmanızı sağlayacak ürünlerle karşınızdayız. Cam temizleyiciden halı yıkama makinesine, yağ çözücüden inatçı kireçlerden kurtulmanızı sağlayacak ürünlere kadar birçok farklı alan için kullanabileceğiniz ürünleri bir araya getirdik. Göz atmaya ne dersiniz?

1. Pırıl pırıl camların sırrı: Mamibot W120 T Cam Temizleme Robotu

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Temizlik denildiğinde en çok göz korkutan alan neresi diye sorsak muhtemelen hemen herkes "Cam temizliği." diye cevap verir. Ayna gibi camlar için çok zaman ve emek harcamak gerekir. Eğer yüksek katlarda oturuyorsanız bu işlem tehlikeli bir hâl de alabilir. Peki, cam silme işini kolayca halledebileceğinizi söylesek? Mamibot W120 T Cam Temizleme Robotu'yla siz başka işlerinizi yaparken camların pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz. Camlarınızda tek bir lekenin bile kalmasına izin vermeyen cihazı akıllı telefonunuzla kontrol edebilirsiniz. Emniyet ipi sayesinde olası kazaların önüne geçebilir, uzun yıllar camlarınızı temizlemesi için ona güvenebilirsiniz.

2. Tertemiz yüzeyler için: Bissell Spotclean Pet Pro Halı-Koltuk Yıkama Ve Leke Çıkarma Makinesi

Kış aylarında evin daha hızlı ısınmasını sağlayan halılar, yaz gelince kurtulmak istediğimiz bir ürüne dönüşüyor. Bu nedenle büyük ve hantal halıların yerini daha minimal modeller alıyor. Tabii kış boyu en çok temas edilen halılar ister istemez fazlasıyla kir tutuyor ve lekeleniyor. Eğer siz de halılarınızda oluşan leke ve kirler için iyi bir yardımcı arıyorsanız Bissell Spotclean Pet Pro Halı-Koltuk Yıkama Ve Leke Çıkarma Makinesi'ni tercih edebilirsiniz. Halının yanı sıra koltukları da kolayca temizleyebileceğiniz ürün üstün leke çıkarma fonksiyonuyla özellikle evcil hayvan sahiplerinin yüzünü güldürecek!

3. Daha pratik çözüm isteyenlere: Vanish Leke Çıkarıcı Halı Sprey

Eğer evinizde halı yıkama makinesini yerleştirebileceğiniz uygun alan yoksa dert etmeyin. Sizin için de harika bir önerimiz var: Vanish Leke Çıkarıcı Halı Sprey! Halı ve döşeme gibi yüzeylerde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünle oluşan lekelere dakikalar içinde "Elveda!" diyebilirsiniz. Hızlı ve etkili ürünü kullanmak da oldukça kolay. İlk olarak yapmanız gereken eğer varsa yüzeyde lekeye neden olan tortuyu kaldırmak. Ardından Vanish'i lekenin üzerine püskürtmek ve temiz bez yardımıyla lekeyi ovalayarak çıkarmak. Tabii ürünü kadife, ipek, deri ve suni deri yüzeylerde kullanmamanız gerektiğini hatırlatalım.

4. Maksimum hijyen için: Dopagu x5 Mop H2o Buharlı Temizleyici

Yastıktan yatağa, sert zeminden koltuğa kadar pek çok alanda kullanabileceğiniz ve kimyasal ürüne ihtiyaç duymadan maksimum hijyen sağlayan ürün arayışındaysanız sıradaki önerimizi çok seveceksiniz! Dopagu x5 Mop H2o Buharlı Temizleyici her zemine uygun aparatlarıyla bahar temizliğini kolayca bitirmenizi sağlar. Hem çevreye hem sağlığınıza önem veren ürün herhangi bir kimyasal temizleyiciye ihtiyaç duymadan buharın üstün temizleme gücünü kullanır. 110 derece buhar ısısıyla yüzeylere yerleşen bakteri ve mikropları yok eder. Bahar temizliğini kolay hâle getiren ürünle evinizi yaza hazırlamaya ne dersiniz?

5. İnatçı yağ lekelerine son: Cif Power Perfect Fırın Ocak Mangal İçin Sprey Temizleyici

Evde yemek yapmak sağlıklı beslenme için oldukça önemli. Tabii sürekli yemek yapılan mutfaklarda yağlı yüzeylerin oluşmaması mümkün değil. Ocaktan fırına, fayanstan davlumbaza kadar birçok yüzeye yayılan yağ lekelerini temizlemek de oldukça zor. Cif Power Perfect Fırın Ocak Mangal İçin Sprey Temizleyici ile yağlı yüzeylerden dakikalar içinde kurtulmak mümkün. Yanmış yağların yanı sıra parmak izi ve su lekesi gibi inatçı lekeleri de temizler. Alerjen içermeyen kaliteli formülü sayesinde cilde zarar vermeyen yağ çözücüyü ilk kullandığınız anda farkı hissedeceksiniz.

6. Göz kamaştıran banyolar için: Mr Muscle Advanced Power Virüs Etkili Kireç Ve Kir Sökücü

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Sürekli su ile temas eden yüzeylerde biriken kireci temizlemek çoğu zaman tam anlamıyla işkenceye döner. Musluk başlıkları ve duş kabinlerinde biriken kireç, banyonun hem daha eski hem kirli görünmesine neden olur. Eğer sizi banyonuzda oluşan kireç lekelerinden hızlıca kurtaracak ürün arayışındaysanız Mr Muscle Advanced Power Virüs Etkili Kireç Ve Kir Sökücü'yü mutlaka denemelisiniz. Seramik fayanslar, lavabo, küvet, musluk ve duş başlıkları, tuvalet gibi yüzeylerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Virüslerin %99.9'unu yok eden ürünle pırıl pırıl banyolara hazır olun!

7. İşleri hızlandırın: Hoover H-GO 300 HYDRO 2'si 1 Arada Robot Süpürge

Bahar temizliği için fazla vaktiniz yoksa aynı anda iki işi yapabilmelisiniz. Nasıl mı? Tabii ki robot süpürge yardımıyla! Hoover H-GO 300 HYDRO 2'si 1 Arada Robot Süpürge evinizi süpürürken siz de toz alma ya da banyo temizliği gibi diğer işlerinizi halledebilir; böylece zaman ve emek tasarrufu yapabilirsiniz. Üstelik ürün süpürmenin yanı sıra paspas da yapar. Bu sayede bahar temizliğini kısa sürede bitirebilirsiniz. 5 farklı programı, tek şarjla 120 dakikaya varan çalışma süresi, hassas yön bulma ve haritalama özelliğiyle en iyi arkadaşınız olacak süpürgeyi edinmeden bahar temizliğine başlamayın deriz.

8. Zor alanlarda bile etkili temizlik: Zamazingocu Ulaşılması Zor Yüzeyler İçin Esnek Toz Alma Aparatı

Temizliği zorlaştıran etmenlerden biri de ulaşılması zor alanlarda biriken tozlar. Dolap ve yatak gibi eşyaların altlarında biriken tozları kolayca alabileceğiniz Zamazingocu Ulaşılması Zor Yüzeyler İçin Esnek Toz Alma Aparatı ile bahar temizliğini kolay hâle getirebilirsiniz. Bükülebilir yapısı sayesinde rahat kullanabilirsiniz. Çıkarılabilen başlığı su ile temizleyebilir, yıkadıktan sonra suyunu sıkarak başlığın kabarık formunu koruyabilirsiniz. Uzun sapı sayesinde yüksek tavan ve avize gibi yüzeylerin tozunu kolayca alabilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda asarak saklayabileceğiniz toz alma aparatını çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!