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Baharın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

20.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin dört gözle beklediği eğlence sezonu başlıyor. Birbirinden farklı davet konseptleri için gardırobunuza yeni parçalar ekleseniz iyi olacak. Yılın bu mevsiminde şık ve rahat bir görünüm sunmanıza yardımcı olacak pek çok kıyafet alternatifine ihtiyacınız olabilir. Hem şık hem rahat görünmenizi sağlayacak parçalara tek tıkla göz atabilirsiniz. Davetli olduğunuz özel günlerde boy gösterirken herkesin dikkatini çekmeye ne dersiniz?

Baharın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

Yılın beklenen zamanı geldi! Havaların ısınmasıyla düğün, nikâh ve partiler artıyor, baharın enerjisi doruklara ulaşmaya devam ediyor. Bu sene gerçekleşecek davetlerde göz alıcı ve rahat stilinizle yer almak ister misiniz? Eğer şimdiden davet programları yapmaya başladıysanız giyeceğiniz kıyafetleri düşünseniz iyi olur. Pek çok alternatif içinden stilinize en uygun parçayı seçmeye hazır mısınız? O hâlde gelin, birbirinden şık kombin önerilerinin yer aldığı yazımıza hep birlikte göz atalım.

1. Piknik konseptli davetlerde rahat bir şıklık yakalayın

Bahar'ın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

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Doğanın tadını çıkarabileceğiniz piknik konseptli davetler için rahat kıyafet tercihinde bulunmak önemli. Ginfonr Midi Elbise, bohem görünümüyle bir yıldız gibi parlamanızı sağlamak için sizi bekliyor! Şifon kumaşıyla bohem bir hava yaratan elbise, belinde yer alan kemer ile rahatça bağlanarak vücudunuzu sarar. V yakası boynunuzu daha zarif görünüme kavuştururken volan kol detayları romantik bir stil yaratır. Etek ucunda yer alan volanlar ise elbiseye farklı bir hava katarak görünümünüzü tamamlar. Mini çiçek baskısıyla hoş bir hava yakalayan elbiseyle muhteşem görüneceksiniz!

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2. Havuz partilerinde iddialı renklerle boy gösterin

Bahar'ın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

Daha sıcak havalarda gerçekleşecek etkinliklerde rahat olmanın yanı sıra günlük bir şıklık yakalamak da önemli. Nkt Collection Sırt Dekolteli Abiye Elbise, göz alıcı kırmızı rengi ve mini boyuyla havalı bir stil yakalar. Kare yakalı, bele oturan üst kısmıyla vücut hatlarınızı ortaya çıkarırken diz üstünde biten boyuyla bacaklarınızı olduğundan daha zarif ve ince gösterir. Volanlı kol ve askı tasarımıyla farklı bir tarz yaratan ürünün sırtında bulunan bağcıklı dekolte, spor şıklık yaratarak dinamik bir görünüm kazandırır. Spor ayakkabılar veya sandaletlerle birleştirerek zahmetsiz bir stil yaratabilir, havuz başı partilerinin yıldızı siz olabilirsiniz.

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3. Baharın ışıltısını hissedin

Bahar'ın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

Bu bahar çiçek açmaya ne dersiniz? Lafaba Çiçek Desenli Kemerli Elbise'yle istediğiniz stili kolayca oluşturabilirsiniz. Diz üstünde biten etek boyu ve göz alıcı çiçek desenleriyle elbiseyi nişan veya söz gibi davetlerde kullanabilirsiniz. Desenli şifon kumaştan üretilen elbise, astarı sayesinde iç göstermez. Belinde yer alan kemer ile zarif bir görünüm kazanan elbisenin V yakası sayesinde daha uzun görünebilirsiniz. Boyun dekoltesini taşlı ya da gold detaylı aksesuar seçenekleriyle değerlendirebilir, elbiseyi daha göz alıcı hâle getirebilirsiniz. Dilerseniz sade aksesuarlarla günlük kullanıma da dönüştürebilirsiniz.

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4. Modern parçalarla tarzınızı konuşturun

Bahar'ın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

Elbise görünümlerinden sıkıldıysanız ve modern bir dokunuş arayışındaysanız tulumlardan yardım alabilirsiniz. Trendylook Tulum, farklı bir tarz yaratmak isteyenleri bekliyor. Son dönemlerin gözde renklerinden zümrüt yeşilinin şık detaylar ve modern bir dokunuşla birleştiği tulum, bilek hizasında biten paça boyuyla bacaklarınızı sararak fiziğinizi ortaya çıkarır. Bel kısmında yer alan zincir detayları, kollarındaki danteller ve spor bir görünüm katan cepleriyle hem kullanışlı hem rahat kullanılan zarif modeli şık açık alan davetlerinde kullanmak için elbise dolabınıza eklemeye ne dersiniz?

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5. Sade ve şık tasarımları tercih ederek güzelliğinizi ortaya çıkarın

Bahar'ın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

Daha sade bir stil yaratmanızı sağlayacak pek çok elbise modeli bulunuyor. Bunlardan biri de Trendyolmilla Taş Bel Detaylı Ceket Elbise. Vücudu saran kesimiyle muhteşem bir silüet yaratan parça sayesinde katılacağınız tüm davetlerin en şık ismi siz olacaksınız! Sade bir stil yaratmasının yanı sıra mini boyu, göbek kısmında yer alan pencere ve derin erkek yaka detayları, görünümü bir uç noktaya taşıyarak tarzınızı zengin bir hâle getirir. Kusursuz görünen kalıbı ve terletmeyen kumaşıyla yüksek kaliteli tarz yakalayan parçayı farklı çanta ve aksesuarlarla zenginleştirebilirsiniz.

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6. İddialı bir görünüm elde etmek için desenlerden yardım almayı unutmayın

Bahar'ın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

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Sadeliği bir kenara bırakarak daha cesur görünümler yaratma arayışındaysanız hareketli ve iddialı ürünlere şans verebilirsiniz. Vera Mont Elbise, modası geçmiş çiçekli elbiselerin aksine modern bir dokunuş yaratarak stilinizi tamamlamayı vadediyor! Kusursuz dikilmiş göğüs kupları vücudunuza oturarak bedeninizin tamamını sarar. Etek kısmında yer alan pile detayları elbiseye hacim kazandırarak prenses gibi görünmenizi sağlar. Muhteşem bebek mavisi rengi ve rengârenk çiçekleriyle romantik bir hava yakalayan parçanın sırtında yer alan ip detayları sayesinde elbisenin boyunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

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7. Penye elbiselerle şıklığı ve rahatlığı buluşturun

Bahar'ın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

Şıklık ve rahatlığı bir arada sunan kıyafetlerde cesur bir görünüm yakalamak zor olabilir. Holly Lolly Penye Ferrel Elbise, muhteşem görünümüyle harika bir alternatif sunar. Penye kumaşıyla üzerinize yokmuş gibi hissedeceğiniz şık model, askıları sayesinde vücudunuza uygun şekilde ayarlanabilir. Vücudu sararak fiziğinizi zarif bir şekilde vurgulamanızı sağlar. Degaje yakası, maksi boyu ve yırtmaç detayıyla harika bir ahenk yakalayan elbise, zarafet ve cesareti bir arada sunar. Elbiseyi taş detaylı aksesuarlarla tamamlayarak düğün ve kına gibi davetlere hazır hâle getirebilirsiniz.

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8. Daima zarif görünün

Bahar'ın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

Daha az efor gerektiren davetler için günlük görünen ama havalı detaylara sahip parçalara yönelebilirsiniz. Trendyolmilla Kahverengi Bluz Etek Takım şık ve havalı görünmesine rağmen daha sade bir parça olarak karşımıza çıkar. Triko kumaşıyla oldukça konforlu kullanılan takımın rengi özellikle bahar aylarında en sık rastlayacağımız tonlardan biri olacak. Derin U yakalı üst parça sade bir stil yaratırken etek kısmında yer alan yırtmaç, görünüme farklı bir boyut katar. Hem bluz hem etekte bulunan mini boncuk düğmeler alt ve üst parçayı birleştirerek tarz bir dokunuş olarak dikkatleri üzerinize çeker.

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9. Her kombinin tamamlayıcısı

Bahar'ın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

Şık davetlerde boy göstereceğiniz kıyafetleri seçtiyseniz sıra onların tamamlayıcısı olan ayakkabılara geldi. Özellikle yaz aylarında rahat kullanılacak ve zamansız görünecek parçalara sahip olmak önemli. Nine West Nude Topuklu Sandalet'le tüm kıyafetlerinizi rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Parlak bej rengi sayesinde modası geçmeyen bir stil yaratan parça, orta boy topuğuyla her mekâna uyum sağlayabilir. İster kır düğününde isterseniz havuz kenarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kare burun tasarımı, ayaklarınızın acı ve ağrı hissetmeden hareket edebilmesini sağlar. Bant detaylarının kattığı zarif havayla muhteşem tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

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10. Şık detaylarla görünümünüzü tamamlayın

Bahar'ın gelmesiyle gerçekleşecek olan açık hava davetleri için en şık ve rahat kombin önerileri

Eğer ayakkabınızı da seçtiyseniz en son tamamlayıcınıza karar verebilirsiniz! Çantalar, kombinleri tamamlarken büyük bir özenle seçilmeli. Özellikle zamansız bir görünüme sahip parçalara göz atarak her kıyafetinizle uyumlu ürünlerle karşılaşabilirsiniz. Valiclud Vintage Kova Çanta, kadife kumaşı ve büyük inci detaylarıyla farklı stilleri rahatlıkla tamamlayabilir. Hem zincir hem inci parçalara sahip askıları, farklı kullanım alanlarına uygun olarak tercih edilebilir. Uzun zincir askısı sayesinde çapraz bir şekilde taşıyabilir böylece daha spor bir stil yaratabilirsiniz. İnci detaylı sapı tercih ederek de iddialı bir tarz oluşturabilirsiniz.

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