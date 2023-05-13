Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Bir teröristi nasıl serbest bırakacaksın?'

Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Burdur mitinginde konuştu. Bahçeli, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"YARIN FİTNECİLER KAYBEDECEKTİR"

"Alayını birden sandığa gömecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'a oy verecek misiniz? Kararınız kesin mi? O halde sıra sizde. Ekmeğimizi büyütmek için sıra sende. Kardeşliğimizi güçlendirmek için aziz milletim sıra sende. Yarın fitneciler kaybedecektir. Sahte demokratlar kaybedecektir. Ekonomik tetikçiler kaybedecektir. Buna karşılık Türkiye kazanacaktır. 85 milyon Türk vatandaşımız kazanacaktır. İffetimiz ülkülerimiz kazanacaktır. Kazanmak için biz de varız diyor musunuz? Kaybedenler kulübünü sandığa gömmek için hazır mısınız?

Kaset kumpasçılarına hesap soracak mısınız? Açık hesap yarın sandıkta görülecektir.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER: BİR TERÖRİSTİ NASIL SERBEST BIRAKACAKSIN?

Ortağın HDP bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Kavala, sorosçu ve casustur. Bir teröristi nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Söyle de bilelim, sırrın nedir?"



