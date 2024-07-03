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  4. Bahçeli'den Merih'e destek, UEFA'ya tepki: Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajıdır!

Bahçeli'den Merih'e destek, UEFA'ya tepki: Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajıdır!

03.07.2024 13:35
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Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, UEFA'nın Avusturya maçındaki golü sonrası Bozkurt işareti yapması nedeniyle soruşturma başlatmasına tepki gösterdi. MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada "Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur." dedi.

Bahçeli'den Merih'e destek, UEFA'ya tepki: Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajıdır!

Son dakika: Avusturya maçında 2 gol atarak Türkiye'nin EURO 2024'te çeyrek finale kalmasında büyük pay sahibi olan Milli futbolcu Merih Demiral'in gol sonrası yaptığı bozkurt işareti gündem oldu. UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlatırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den UEFA'ya sert tepki geldi.

MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"BOZKURT İŞARETİ, HASTALIKLI ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETMİŞ"

"Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur.

"TÜRK MİLLETİNİN DÜNYAYA MESAJIDIR"

Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

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"UEFA'YI KINAMAKLA BİRLİKTE..."

UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir.

GDFGDH

Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP Merih Demiral
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