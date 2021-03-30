Bahçeli'den sert sözler: Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı düşlüyorlar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
"Lafa geldi mi, büyük dava adamı rolüne bürünenlerin, süreç içinde ne kadar küçüldüğünü, ne kadar bayağılaştığını, başkalarının dolduruşuna gelerek nasıl kişiliklerini kaybettiklerini üzülerek gördük ve yaşadık. Bunların, Milliyetçi Hareket Partisi'ne karşı yapılan karanlık operasyonlarda figüranlığa nasıl da teşne olduklarını ibretle seyrettik. Çok şükür ayrık otlarından arına arına kabuğun içinde saklı duran özü çıkardık.
Her dem yeniden doğarak, her gün bir başka açarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berheva ederek kutlu davamızı onun bunun doymaz kursağına bırakmadık, onun bunun melun emeline peşkeş çekmedik, çektirmedik.
Bölücülerle, terör örgütleri ile, Türkiye düşmanı çevrelerle birliktelik içinde olanlar geçmişten mutlaka ders çıkarmalıdır. Yanlış hesaptan dönmelidir. Türk Milleti bu coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır. Özellikle hiç kimse bize, Türklük konusunda söz söyleyemez. Hiç kimse bize, esir Türkler hakkında istikamet gösteremez. Uygur Türkleri'nin hüznü yüreğimizdedir. Türkmeneli'nin sevdası iliklerimizdedir. Türk Milleti ile gönü bağı kopmuş kim varsa, bize Uygur Türkleri konusunda laf ediyor, ileri geri konuşuyor. İşbirlikçisinden, bölücüsüne, ilkesizine kadar hepsi ağız birliği ile fikriyatımızın kilit taşları hakkında bilirkişilik taslıyor. Ey gafiller, Türklük ne zaman sizin ana meseleniz oldu.
Ülkülerimiz ne diyorsa ona göre hareket ederiz. Herkes haddini bilsin. CHP böyle demiş, İp söyle demiş, HDP şunu söylemiş, bizim için sadece gürültü kirliliğidir. Türk'ün Şii'si, Sünni'si, yani mezhepsel ayrılığı değil, yüksek milli şuuru her mevzunun üstündedir. Görevinden istifa eden sayın Erşat Salihi'ye teşekkür ediyorum. CHP'nin bir gün Kerkük, Musul'un çiğnenmiş haklarından bahsettiğini duyanlarınız oldu mu? Bu ayın ilk haftasında Irak'ı ziyaret eden Papa'nın Türkmenlerin hakları ile ilgili tek bir kelam ettiğine şahit olundu mu? Yine söylüyoruz, Türk'ün Türk'ten başka dostu da seveni de yoktur. Batı'nın Müslüman denildiğinde anladığı Türk'tür. Limasol'da cami duvarlarında haç resmi çizilmiş, 'Türklere ölüm' yazılmıştır. Andımız'ı istismar edenler, bu sevdadan ilelebet mahrum olan kimliksizlerdir.
İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyutlara tırmanmıştır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak. Bu sakat, sorumsuz ve sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP, kadına yönelik şiddeti ön şartsız reddetmektedir. Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur. TV'den kadına şiddet sahnelerinin kesilmesi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır. Toplumsal cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri aileyi tehdit etmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin bir karar ile feshi doğru ve yerindedir.
Madem irticai faaliyetlerine karşı bu kadar hassastınız, o zaman FETÖ'nün 1980'lerden beri askeri okullara nasıl sızdığını ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız. Kiralık kalemlerin yorumları, CHP'nin isnatları sanaldır, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Müslüman Türk milletinin inançlarından ne istiyorsunuz? Laik, anti laik gibi kamplara ayırdınız, yetmedi mi? FETÖ'cülerin piyonu olmaktan utanmadınız mı? Türkiye laik, sosyal, demokratik bir hukuk devletidir. İrtica kılıfı ile estirilen İslam düşmanlığına tahammülümüz söz konusu olmayacaktır.
Kılıçdaroğlu anlaşılan HDP ile süren kanun dışı ilişkiyi resmileştirme arzusundadır. Biz PKK eşittir HDP diyorduk. Kanlı denkleme CHP de bodoslama girmiştir. Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı düşlüyorlar. Boş yere umutlanmayın, seçim zamanında yapılacak, bu millet zilleti önüne kattığı gibi, kaçtığı yere kadar kovalayacaktır. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde yeni bir tarih yazılacaktır.