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Bahçeli'nin "bölücü kebapçılar" sözleri sonrası Meral Akşener, kürsüye kebapçı çıkardı

06.10.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüye kebapçı esnafı İbrahim Çetinkaya'yı çıkardı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki gösteren esnaf Çetinkaya, "Bizden terörist olmaz, bölücülük yapmayın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'bölücü kebapçılar' açıklamasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü kebapçı esnafı İbrahim Çetinkaya'ya bıraktı.

"Her hafta birileri terörist ilan ediliyor" diyen Akşener'in kürsüye davet ettiği Çetinkaya, "Biz Halil İbrahim sofralarını kuranlarız. Bizden terörist olmaz, bölücü çıkmaz" dedi.

Çetinkaya ayrıca salgın döneminde yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, "Siyaset bize destek olmalı, bölücü ilan etmemeli" dedi.

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DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

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DEVLET BAHÇELİ KİMLERİ KASTETTİ?

Bahçeli'nin açıklamaları üzerine sosyal medyada bu sözleriyle kimi kastettiği merak edilmiş, MHP'li İzzet Ulvi Yönter tarafından yapılan bir paylaşımda ise söz konusu 'kebapçıların' HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın olduğu belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Meral Akşener MHP İYİ Parti
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