Ankara'da partililerine seslenen MHP lideri Devlet Bahçeli sıcak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin yaptığı 'ceviz' alıntısı ise sosyal medyada gündem oldu.

"HER CEVİZ YUVARLAKTIR"

Devlet Bahçeli bugün yaptığı konuşmada yazar Sâmiha Ayverdi'den bir alıntı yaparak, "Her ceviz yuvarlaktır, her yuvarlak ceviz değildir. Herkes insandır fakat her gördüğün insan, insan değildir" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından sosyal medyada en çok paylaşılan kelimelerden biri 'ceviz' oldu.