Bahçeli'nin sözleri sosyal medyaya damga vurdu! 9+8=17... Bugün 17 Nisan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir Gecesi için düzenlen iftar programında partililerine seslendi. Bahçeli'nin konuşmasının sonunda yaptığı bir hesap ise sosyal medyada gündem oldu.

"BU TESADÜF MÜDÜR?"

MHP lideri Bahçeli, konuşmasının sonunda "1 saniyenizi almak istiyorum" diyerek yaptığı hesabı partilileriyle paylaştı. "Ben biraz da hesap adamıyım" diyen Bahçeli, "3 bölge var İstanbul'da toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8, 17. Bugün 17 Nisan ise Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bahçeli'nin bu sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Bazı kullanıcılar ise Bahçeli'ni 2009 'da yaptığı '40 yapar' hesabını hatırlattı. Bahçeli 2009 yılında da şu ifadeleri kullanmıştı;

"2009’u yazarken iki sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfırı sildiniz. Kaldı 9. ikinin sonunda yine bir 0 var. Onu da sil kaldı 2. Toplayın ne yapar, 11. 2009’un içindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29. Topla ikisini 40 yapar. Ve MHP’nin 40’ıncı yıl dönümü…"

