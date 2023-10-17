Bahçeli'ye yanıtı gecikmedi, Kılıçdaroğlu "Vatana ihanettir" diyerek sert çıktı: 'Yabancı askerli kovacağız!'

Son dakika haberi: CHP'nin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında tezkere konusunu gündeme getirdi. Devlet Bahçeli bu sabah MHP'nin grup toplantısında "Bak sayın Kılıçdaroğlu, sen de iyi biliyorsun ki Türkiye'ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur" demişti. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye yanıt verirken "Kendi topraklarına yabancı askerleri davet edip terörle mücadele ayağı altında, bazı müdahalelerde bulunmalarına izin vermek vatana ihanettir" diye konuştu.

"TERÖRİSTLER BANA SALDIRDI, SİZE DEĞİL"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Teröristler bana saldırdı, size saldırmadı. Siz çocuklarınızı parayla, pulla askere gönderdiniz. Ben evladımı parasız, pulsuz askere gönderdim.

"KENDİ ÜLKEMİZİN MÜBAREK TOPRAKLARINDA YABANCI ASKER POSTALI İSTEMİYORUZ"

Mecliste bir tezkere görüşülüyor. Terörle mücadele tezkeresinde şunlar yazıyor: 'TSK sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunulması üzerine yabancı devletlere gönderilmesi.' Eyvallah. Uluslararası hukukun da vereceği bir avantajdır bu. Şöyle devam ediyor: '... ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin müdahalede bulunması.' Cumhuriyet'i kuran bir parti nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiyeye gelmesine izin verir? Akıl tutulması bu! Kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz.

"YABANCI ASKERLERİN ÖNÜNDE DURUP ONLARI KOVACAĞIZ"

Bizleri kandıracaklarını sanıyorlar, biz meşru yabancı asker postalı da istemiyoruz. Yabancı askerlerin önünde bütün CHP'liler olarak duracağız ve onları kovacağız.

"VATANA İHANETTİR!"