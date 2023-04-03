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Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Kesinlikle yanlış, doğru değil'

03.04.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor" açıklamasına yanıt vererek "Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir" dedi.

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! 'Kesinlikle yanlış, doğru değil'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" ifadelerini kullandı.

BAKAN AKAR'DAN YANIT: KESİNLİKLE YANLIŞTIR

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan yanıt geldi. Akar yaptığı açıklamada "Hudut güvenliğine ilişkin, başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir" dedi.

BAKAN AKAR DEPREM BÖLGESİNDE

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki çadır kentte iftar programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay eşlik etti. İftarın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını ve depremin hemen ardından devletin vatandaşların yanına koştuğunu söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de ilk andan itibaren tüm imkanlarını vatandaşlar için seferber ettiğini kaydeden Bakan Akar, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm bakanların, valilerin, kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

HUDUT GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

Mehmetçiğin depremle, terörle mücadele ve hudut güvenliği çalışmalarının eksiksiz ilerlediğini vurgulayan Akar, "Karada, denizde, havada hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak için bütün unsurlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik 'Hudut namustur' anlayışı içinde Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle hudutlarımızı koruyor. En ileri teknolojiyi kullanarak hudutlardan yasa dışı geçişlere asla izin vermiyor" dedi.

Son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinen Akar, "Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir" diye konuştu.

"HİÇBİR YASA DIŞI GEÇİŞE İZİN VERMEYİZ"

6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'ye yönelik sığınmacı akını olduğu iddiaları üzerine hemen sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğunu söyleyen Akar, bu iddiaların tamamen gerçek dışı ve yalan olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurguladı. Türkiye'de bulunan ve depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmının deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak evlerine döndüğünü söyleyen Akar, "Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım" dedi.

Savunma ve güvenliğin ülkenin temel konuları arasında yer aldığını dile getiren Bakan Akar, "Bu konular, herhangi bir şekilde günlük siyasete karıştırılmamalı. Herkes sorumlu davranmalı ve gece gündüz demeden büyük fedakarlık ve kahramanlıkla hudutları koruyan ve gerektiğinde canını vermeye hazır olan Mehmetçiğin emeğine saygı göstermeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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Kemal Kılıçdaroğlu Hulusi Akar

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