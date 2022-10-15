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Bakan Dönmez gözyaşlarını tutamadı! 3 hafta önceki ziyareti anımsattı, akla bu fotoğraflar geldi

15.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'daki maden kazasının acısını tüm Türkiye paylaşıyor. Yaşamını yitiren işçilerin yakınlarının yürekleri yanarken yaralı işçilerin yakınlarının umut dolu bekleyişi devam ediyor. Olay yerinden açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuşması sırasında 3 hafta önceki ziyaretine değinirken gözyaşlarını tutamadı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da 3 hafta önceki ziyarete dikkat çekerek "Maalesef aradan 3 hafta geçti ve bugün de bu olayla ilgili buradayız" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son verdiği bilgiye göre 41 işçi yaşamını yitirdi. Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bölgeye hareket ederek incelemelerde bulundu. Bakanlar öğlen saatlerinde kameralar karşısına geçerek son gelişmeleri paylaşırken Bakan Dönmez'in konuşması sırasında duygulandığı anlar dikkat çekti. Dönmez, "Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz Türk-İş başkanımızla birlikteydik bu kardeşlerimizle. Helalleştik ama arkasını getiremedik" derken gözyaşlarını tutamadı. Bakan Dönmez ile Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın değindiği 3 hafta önceki ziyaret ise akıllara o günden çekilen fotoğraf karelerini getirdi.

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'1 KİŞİ DIŞINDA BELİRSİZLİĞİNİ KORUYAN YOK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağındaki patlamayla ilgili şöyle konuştu:

"Arama-kurtarma çalışmalarında hemen hemen sona yaklaşmış durumundayız. 1 ismin dışında belirsizliğini koruyan başka bir şahsımız yok, en büyük üzüntümüz 40 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır. Rabb'im şehitlerin mekanını cennet eylesin. Arama- kurtarma çalışmalarını başta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun tahlisiye ekipleri yaptı. Aslında kendi arkadaşlarını kurtarmak için elinden geleni yaptı. Burada sizinle paylaşamayacağım çok trajik üzüntülü hadiseler yaşandı. Sevinçler de yaşandı zaman zaman. Kaybolduğu sanılan, saatlerce aranan arkadaşlarımızın bulunması gibi bazı durumlar da oldu. O arkadaşların, bir arkadaşlarını canlı çıkarma durumundaki sevincini de biz burada yaşamış olduk. Yeri geldi onlarla birlikte sevindik, yeri geldi onlarla birlikte üzüldük. Şu anda aşağıda ekiplerimiz teknik emniyet ekiplerimiz gerekli kontrollerini yapıyorlar belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı da arama çalışmaları devem ediyor. Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde de ekiplerimiz giderek bu 14 kardeşimizi o bölgeden çıkardılar. Yerlerini de bildiğimizi ifade etmiştik. Şimdi yine yangının izole edilmesi ve soğutulması ile ilgili çalışmalarımız bir yandan devam ediyor." 

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'BURADA KARDEŞLERİMİZLE HELALLEŞTİK AMA ARKASINI GETİREMEDİK'

Yaklaşık 3 hafta önce madene ziyarete geldiklerini de anlatan Bakan Dönmez, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı ve şöyle devam etti:

"Şu anda biz kuyu başındayız, bu olay buradan 350 metre derinlikte, aşağıda oldu. 2,5 kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok, yerin altından. Bu zorluklara rağmen, bu çalışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz Türk-İş başkanımızla birlikteydik bu kardeşlerimizle. Helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmaz."

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TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: 5 BİNE YAKIN ŞEHİDİMİZE 40 KARDEŞİMİZ EKLENDİ

Gereken her türlü çalışmayı sürdürdüklerini anlatan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise şunları söyledi:

"3 hafta evvel buradaki işçi arkadaşlarım, 'Bakan bey burayı ziyaret edecek, sen de gelir misin?' dediler, biz de bakan beyle birlikte buraya geldik. Madencilerin sıkıntıları, problemleri ne varsa bakan beye intikal ettirdik. Maalesef aradan 3 hafta geçti ve bugün de bu olayla ilgili buradayız. Bu bölgede bugüne kadar 5 binin üzerinde şehit var. 40 tane kardeşimiz buna eklendi. Burada iki tane sendika başkanı da burada, bugün cenazelerimiz var. Cenazelerimizi bugün defnedelim. Ben dün akşam olay olduktan 2 saat sonra buradaydım. Bakanlarımla beraber takip ettik. Arama- kurtarma ekiplerinin en uzman olduğu bölge burası. Türkiye'de nerede bir iş kazası varsa biz işçiler bu bölgeden destek alıyorduk ama maalesef başımıza böyle bir olay geldi. Cenazelerimizi defnedelim ondan sonra bakanlarımızla birlikte nedir, ne değildir ortaya koyar, daha detaylı konuşma imkanı buluruz. Ben ailelerimize başsağlığı diliyorum. Son olur, diye arzu ediyorum ama maalesef son olmuyor. İnşallah son olur."

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İŞTE 3 HAFTA ÖNCEKİ ZİYARETTEN O KARELER

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez maden faciası
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