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Bakan Kacır duyurdu! Ankara’da ‘Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kurulacak

24.01.2024 18:41 | Son Güncelleme:
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ankara’da ‘Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız" dedi.

Bakan Kacır duyurdu! Ankara’da ‘Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden Milli Uzay Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ANKARA'DA KURULACAK"

En önemli hedeflerinden birisinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunun altını çizen Kacır, hayata geçirilecek projeleri sıralayarak, “Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara’da ‘Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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uzay Ankara Mehmet Fatih Kacır
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