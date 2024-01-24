Bakan Kacır duyurdu! Ankara’da ‘Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı X üzerinden Milli Uzay Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ANKARA'DA KURULACAK"

En önemli hedeflerinden birisinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunun altını çizen Kacır, hayata geçirilecek projeleri sıralayarak, “Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara’da ‘Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız” ifadelerine yer verdi.

Milli Uzay Programında en önemli hedeflerimizden biri uzay sanayiini geliştirmek.



✔️Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız.



✔️Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz.



✔️600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha… pic.twitter.com/l4gwByl0fm — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 24, 2024

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





