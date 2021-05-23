Bakan Koca, 120 milyon doz aşı geleceğini duyurmuştu: Şimdiye kadarki en güzel haber

Son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile kameraların karşısına geçmişti. Bakan Koca, BioNTech'le 120 milyon dozluk anlaşma imzalandığını ve bu imzaların atılmasında Şahin'in katkıları olduğunu belirtmişti.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN MÜJDELİ HABER"

Bu gelişme her kesimde umut yarattı. Hürriyet'ten Meltem Özgenç'e konuşan bilim insanları bu gelişmeyi değerlendirdi. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, 120 milyon doz aşının koronavirüs sürecinde duyulan en müjdeli haber olduğunu ve tünelin ucundaki ışığın daha yakın olduğunu belirtti. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova ise böyle bir aşılamanın Türkiye'yi oldukça rahatlatacağını ifade etti.



