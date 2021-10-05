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Bakan Koca: Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz

05.10.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır” dedi.

Bakan Koca: Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Virüs, hasta etmese bile, herkese bulaşma ve yayılma potansiyeline sahiptir. Toplum bağışıklığı sağlanana kadar kurallara uymalıyız” ifadelerine yer verdi.


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