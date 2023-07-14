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Bakan Koca'dan Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili açıklama! 'Gerekli durumlarda giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını amaçlıyor'

14.07.2023 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca, Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapmayı Amaçlayan Kanun Teklifi hakkında yazılı açıklamada bulundu. Koca, "Kanun teklifi, gerekli durumlarda Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Aile Sağlığı Merkezleri ile ilgili açıklama! 'Gerekli durumlarda giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını amaçlıyor'

Sağlık Bakanı Koca, Twitter adresi üzerinden, Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapmayı Amaçlayan Kanun Teklifi hakkında yazılı açıklamada bulundu.

"GEREKLİ DURUMLARDA GİDERLERİNİN BAKANLIK TARAFINDAN KARŞILANMASINI AMAÇLIYOR"

Koca, kanun teklifi çerçevesinde gerekli durumlarda Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanabileceğini kaydederek, “Gerekli durumlarda, yapımı da dâhil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine, sözleşmeli çalışan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

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Koca, Aile Hekimliği Kanunu değişikliğiyle, Aile Diş Hekimliği hizmetleri ve Yaş Sağlığı hizmetlerini organize etmeyi, diş hekimleriyle ilgili personele sözleşme yapılabilmesinin de önünün açıldığını kaydetti.

Bakan Koca, Yandal Sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğünü aktararak, şöyle devam etti:

“Devlet hizmeti yükümlüsü uzman tabiplerin beklemeksizin Yandal Uzmanlık Sınavına girebilmeleri ve kazanmaları halinde zorunlu hizmet süresinin yarısından muaf olmalarını sağlayan değişiklik 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapıldı. Yeni düzenlemeyle, Yandal Sınavını kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğü anlamına geliyor. Değişiklik hayırlı olsun.” (İHA)

kocaiç

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Anahtar Kelimeler:
Aile hekimi Fahrettin Koca

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