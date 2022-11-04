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  4. Bakan Koca'dan TUS sonuçlarıyla ilgili paylaşım! "72 TUS'un birincisi, en yenisi"

Bakan Koca'dan TUS sonuçlarıyla ilgili paylaşım! "72 TUS'un birincisi, en yenisi"

04.11.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekimin yerleştiğini bildirdi.

Bakan Koca'dan TUS sonuçlarıyla ilgili paylaşım! "72 TUS'un birincisi, en yenisi"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, TUS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

TUS'da yerleşme oranının yüzde 99 olduğuna dikkati çeken Koca, "Beyaz Reform'dan sonraki ilk TUS ile kamu ve üniversite hastanelerinde açılan 9 bin 425 kontenjana, uzman adayı 9 bin 326 hekim yerleşti. Uzmanlık eğitimi, itibarını her branşta yeniden kazandı." ifadesini kullandı.

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"72 TUS'UN BİRİNCİSİ, EN YENİSİ"

TUS'un ve reformun sonucunun hayırlı olmasını dileyen Koca, şunları kaydetti:

"Yüzde 99 yerleşme oranı ile bugüne kadar yapılan 72 TUS'un birincisi, en yenisi. Bakanlığımızın eğitim ve araştırma hastanelerinde açılan 4 bin 138 asistan kadrosunun tamamı, tüm branşlarda doldu. Uzmanlık eğitimi için eğitim ve araştırma hastanelerimizi tercih eden hekimlerimize teşekkür ediyorum." (AA)

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