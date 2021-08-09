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Bakan Koca duyurdu: Hakkari düşük riskli iller arasına girdi

09.08.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin aşılama oranının yüzde 75'in üstüne çıkmasıyla birlikte koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında girdiğini açıkladı.

Bakan Koca duyurdu: Hakkari düşük riskli iller arasına girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada Hakkari'nin yükselen aşılama oranıyla düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı. Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada Hakkari'nin bir haftada aşılama oranında 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükseldiğini ifade etmişti.

Bakan Koca açıklamasında şunlaı ifade etti:

Hakkari, yüzde 75’in üstüne çıkan aşılanma oranıyla, Covid-19 Risk Haritasında düşük riskli iller arasına girdi! Sahadaki uzmanlarımızdan aşı konusunda bilgi alarak karar veren, ekiplerimizi konukları gibi ağırlayarak aşılarını olan Hakkâri insanına teşekkür ediyorum.

"BİR HAFTADA 40'INCI SIRADAN 13'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ"

Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada Hakkari'nin aşılama oranının bir haftada 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükseldiğini belirterek "Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkâri örnek alınmalı!" ifadesini kullanmıştı.


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koronavirüs (Covid-19) Hakkari Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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