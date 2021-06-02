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  4. Bakan Koca duyurdu: Pazartesiden itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Bakan Koca duyurdu: Pazartesiden itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

02.06.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecek" dedi.

Bakan Koca duyurdu: Pazartesiden itibaren tüm öğretmenler aşı olabilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin."


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Öğretmen Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı

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