Bakan Koca: Her Gazzeli hastanın tedavisi, insanlığın onurunu kurtarmaya dönük bir çabadır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’ın başkenti Kahire’de tedavi gören Gazzeli çocukları ziyaret etti. Çocukları ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, “Kahire'de tedavi gören Gazzeli yaralı ve kanser hastası çocukları ziyaret ettik. İhtiyaç duyan hastalarımızın Türkiye'ye getirilmesi için gerekli adımları atıyoruz. Her Gazzeli hastanın tedavisi, insanlığın onurunu kurtarmaya dönük bir çabadır” ifadelerini kullandı.

"İLK ETAPTA BAŞTA ÇOCUKLAR OLMAK ÜZERE KANSER HASTALARININ EL ARİŞ HASTANELERİNE NAKLEDİLMESİ PLANLANMAKTA"

Bakan Koca ve Mısırlı mevkidaşı Abdulgaffar, yaralıları ziyaretin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'de 7 Ekim'de başlayan saldırıların ardından Abdulgaffar ile hem kişisel hem de teknik ekipler seviyesinde yakın bir çalışma ve dayanışma içerisinde olduklarını belirten Koca, "Kendisiyle çok sayıda telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdik. Son olarak dün akşam saatlerinde 1 saat süren video konferans gerçekleştirdik. Teknik heyetlerimiz yaklaşık 1 aydır birlikte çaba sarf ediyor. Az önce Kahire'de tedavileri devam eden Gazzeli hastaları ziyaret ettik. Ardından El Ariş'e geçerek hastaları orada da ziyaret edip görüşmelerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, "İlk etapta başta çocuklar olmak üzere kanser hastalarının Refah Sınır Kapısı'ndan Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine nakledilmesi planlanmakta. Bu hastaların tedavilerini Türkiye'den gelecek sağlık personeli ile Mısırlı meslektaşlarının birlikte yapmasını planlıyoruz. İkinci etapta ise durumu uygun olan hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor" dedi.

YARALANAN KADININ SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Bakan Koca hastaneye ziyareti Gazzeli yaralı bir kadınla konuştu. Gazzeli kadının 'Ailemden 17 kişi hayatını kaybetti, enkazdan 4 saat sonra çıktım' sözleri duygulandırdı.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE SAĞLIK YARDIMI

Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan askeri uçak, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 23 palet ilaç ve tıbbi malzeme ile Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Jet Üssü'nden havalanan uçak Mısır'a indi. Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan uçakta, uzman doktor ve hemşirelerin de aralarında olduğu 9 sağlık çalışanı bulunuyor. Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde yaralı sivillerin tedavisinde görev yapacak. Uçak, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na indi.

"ZOR GÜNLERİ KUVVETLİ BİR DAYANIŞMAYLA GERİDE BIRAKACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaların Refah Sınır Kapısı'na nakli için devam eden diplomasi faaliyetlerinin, Türkiye, Mısır ve İsrail'den yetkililerin oluşturduğu sağlık koordinasyon ekibince yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sayın Bakana bu süreçte gösterdiği yapıcı işbirliğinden dolayı şahsım, hükümetim ve kardeş Türkiye halkı adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zor günleri kuvvetli bir dayanışmayla geride bırakacağız. Diğer yandan, sabah gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmede karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı ile sağlığın tüm alanlarında yakın işbirliği konusunda mutabık kaldık. Kendisini ve ekibini en kısa sürede ülkemize davet ederek, kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti ifade ettim."

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, "Geçen hafta Mısır Sağlık Bakanının yanı sıra İsrail Sağlık Bakanıyla da Gazze halkı için telefon görüşmeleriniz oldu. İsrail Sağlık Bakanıyla bu çerçevede yine görüşmeleriniz olacak mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Özellikle bu süreci daha önce İsrail Sağlık Bakanlığı ile de görüşerek birlikte bir koordinasyon oluşturduk. Teknik ekipler, her üç ülkeden oluştu ve bu çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Buradaki temel amacımız, öncelikle Gazze'den gelecek kanserli ve çocuk hasta grubunu Şeyh Zuveyd ve El Ariş hastanelerine getirmek ve bizim Türk doktorlarıyla birlikte Mısırlı ekip değerlendirdikten sonra uygun olan hastaları Türkiye'ye getirmek arzusundayız. Çabamız bu yönde. Bugün Gazze'den Türkiye'ye hasta götürebilir miyiz? Kanserli hasta alabilir miyiz? Bizim çabamız bu. Umarım bugün Gazze'den hastalarla Türkiye'ye dönmüş oluruz. Bunun içinde birazdan Sayın Bakanımla birlikte El Ariş'e geçmiş olacağız."

"İHTİYAÇ NERDEYSE ORADAYIZ "

Sahra hastanelerinin nerede kurulacağına ilişkin soru üzerine de Koca, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili üçlü koordinasyon üzerinde çalışıyor. Temel hedef Gazze'de öncelikli bu sahra hastaneleri kurabilmektir ama ihtiyaç halinde Refah Sınır Kapısına yakın bölgede de bu sahra hastanelerini kurmak istiyoruz. Koordinasyon bunu da değerlendiriyor, bize bu anlamda ihtiyaç neredeyse gösterildiği an hazırız."

KANSER HASTASI ÇOCUKLARLA BULUŞTU!

Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile "57357 Çocuk Kanser Hastanesi"ne ziyarette bulunan Bakan Koca, burada, Gazze'den getirilen kanser hastası çocuklarla buluştu.

Çocuklar ve aileleriyle tek tek sohbet edip oyuncak hediye eden ve doktorlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Koca, hastanenin resim ve müzik terapi odalarında çocukların yaptığı çalışmaları da inceledi.

Bakan Koca, İsrail'in saldırılarında bütün ailesini kaybeden ve anneannesinin gözetiminde hastanede tedavi gören Gazzeli Mücahit isimli bir çocukla da yakından ilgilendi.

(AA-DHA)







