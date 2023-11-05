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Bakan Koca "Önemli gelişmeler" var deyip detayları paylaştı: Gazze için gönderilmişti! Mısır limanlarına giriş izni verildi

05.11.2023 15:17 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Gazze'de yaşayan Filistinlilere gönderdiği yardımlarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Dün gece Mısırlı mevkidaşıyla görüştüğünü bildiren Koca, "Önemli gelişmeler" var diyerek detayları bir bir paylaştı.

Bakan Koca "Önemli gelişmeler" var deyip detayları paylaştı: Gazze için gönderilmişti! Mısır limanlarına giriş izni verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki insanlık dramıyla ilgili devrede. Son açıklamasında Bakan Koca, "Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye’nin Mısır’a göndermek istediği Sahra Hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır" bilgisini paylaştı.

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Dün gece Mısır Sağlık Bakanı ile görüştüm. Önemli gelişmeler var. Mısır Sağlık Bakanı Değerli Dostum Khaled Abdel Ghaffar ile Gazze’deki insanlık dışı İsrail saldırıları sebebiyle sağlık hizmetlerine ulaşması mümkün olmayan kardeşlerimizin yaralarını birlikte sarmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdim.

"KARAR BİRLİĞİNE VARILDI"

Görüşmemizde, birçok önemli hususta mutabık kaldık: Faaliyetlerine son vermek zorunda kalan Gazze’deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinde tedavi görmekte olan kanser hastaları başta olmak üzere daha önce tarafımıza bildirilen ve acil tedaviye ihtiyacı olan 1.000’e yakın hasta ve yaralının, Refah sınır kapısı üzerinden Mısır’a getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Ardından, kanser hastaları ve durumu acil olanların ambulans uçaklar ve gemi hastanesi ile ülkemize transfer edilmesi planlanmakta. Sn. Bakanla mutabık olduğumuz bu hayati gelişme için gerekli çalışmaların planlaması ve yürütülmesi için karar birliğine varıldı.

"ÖNEMİ BÜYÜK BİR BİLGİ DAHA"

Görüşmemizde Sn. Bakan bizimle önemi büyük bir bilgi daha paylaşmıştır: Gazzeli yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere Türkiye’nin Mısır’a göndermek istediği Sahra Hastaneleri ile ambulansların sevkiyatı için her an harekete geçecek şekilde sularımızda bekletilmekte olan 2 gemimize Mısır limanlarına giriş izni verilmiş durumdadır.

Sayın Bakan ile Gazzeli kardeşlerimizin tedavileri amacıyla oluşturmuş olduğumuz bu yakın ve insani değeri unutulmayacak iş birliğinin Mısır ile ülkemiz arasındaki sağlık alanında var olan işbirliğine de ivme kazandıracağına olan inancımızı artırmıştır. Gazze’deki hastalara ve yaralılara şifa olabilmekse insanlık adına büyük bir bahtiyarlıktır."

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