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  4. Bakan Koca paylaştı! "Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti"

Bakan Koca paylaştı! "Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti"

11.03.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının iki yıl önce bugün tespit edildiğini hatırlattı. Bakan Koca paylaşımında salgının, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktığını belirtti.

Bakan Koca paylaştı! "Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti"

Sağlık Bakanlığının, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 365 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 401 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edildiğini hatırlattı.

"TOPLUMSAL HAYATI TEHDİT EDEN BİR OLAY OLMAKTAN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ÇIKTI"

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Türkiye’de ilk Covid-19 vakası iki yıl önce bugün tespit edilmişti. Gelinen noktada salgın, toplumsal hayatı tehdit eden bir olay olmaktan önemli ölçüde çıktı. Riskle orantılı tedbirlerle hayatımıza devam ediyoruz. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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