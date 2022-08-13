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Bakan Koca "Şimdiden hayırlı olsun" dedi ve tarih vererek duyurdu! "Her polikliniğe..."

13.08.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Beyaz Reform etiketiyle paylaşımda bulundu. "Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz" diyerek önemli gelişmeyle ilgili tarih verdi. İşte detaylar...

Bakan Koca "Şimdiden hayırlı olsun" dedi ve tarih vererek duyurdu! "Her polikliniğe..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından doktorları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. İlk paylaşımında "Beyaz reform" etiketiyle "Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Koca, bir sonraki paylaşımında tarih vererek önemli gelişmeyi duyurdu. İşte tüm detaylar...

"ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."

kocaiç

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Anahtar Kelimeler:
Sekreter Fahrettin Koca Sağlık Bakanı poliklinik
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