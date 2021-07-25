HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: 23 milyon kişi henüz aşı olmadı

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: 23 milyon kişi henüz aşı olmadı

25.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığını belirterek aşı çağrısını yineledi.

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu: 23 milyon kişi henüz aşı olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan aşılama çağrısını yineledi. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:

"Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım."

Aşı olmayana kısıtlama yolda mı? İşte merak edilen sorunun cevabıAşı olmayana kısıtlama yolda mı? İşte merak edilen sorunun cevabı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Go-kart kabusu! Kan kustu, bağırsakları yırtıldıGo-kart kabusu! Kan kustu, bağırsakları yırtıldı
PARTNER"Elimi tut aşkım""Elimi tut aşkım"
Değeri dudak uçuklattı! 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti! Değeri dudak uçuklattı! 'Dilbar' İstanbul Boğazı'ndan geçti!
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
sonrada o aşı olmayan sevgili halkım gezsin tatile gitsin avm lerde mağaza baksın biz salağız çünkü aşı olduk bayramdada evden cıkmadık valla kendimi enayi gibi hissediyorum
Suriyeliler dahil mi bu sayıya
sosyal medya bakani oldun son zamanlarda pandemi yine iyi yonetilmedi. asi calismalari yetersiz kaldi millet asi olmuyor ikna edilemiyor cunku aciklamalar guven vermiyor. bayram tatili sonrasi daha zor gunler bizi bekliyor.

En Çok Okunan Haberler

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Seyyar satıcılıkla başladı, fabrika kurdu! Türkiye'nin 52 iline dondurma satıyor

Suriye sınırında askeri araca saldırı: 2 asker şehit

Suriye sınırında askeri araca saldırı: 2 asker şehit

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

Pişkinliğin böylesi! Hırsızın talebi iş adamını isyan ettirdi

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

Endişelendiren haber! Bir ülkede daha görüldü

Endişelendiren haber! Bir ülkede daha görüldü

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Feci kaza! İş adamı hayatını kaybetti

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.