Bakan Kurum: 21 yıldır yaptığımız gibi yine yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 2 bin 720 afet konutunun temel atımı ve 1.432 sosyal konut ve 17 dükkanın anahtar teslim töreninde konuştu.

Bakan Kurum konuşmasında, afetin ilk gününde, ilk saatinde 85 milyon 11 il için nasıl mücadele ettiysek; afetin sonuna kadar da Diyarbakır için mücadele etmeye devam edeceğiz diyerek, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

"DİYARBAKIR İÇİN EN İYİSİNİ HAYAL ETTİK"

Bakan Kurum, afetlere karşı dirençli bir Diyarbakır’ı hep birlikte inşa edeceklerini ifade ederek, “Bugün de güzeller güzeli Diyarbakır'ımızdayız. Can Diyarbakır'ımızdayız. Yeni yuvalarımızın temellerini atıyoruz. Diyarbakır'ımıza umutlarımıza hep birlikte tüm Diyarbakırlı kardeşlerimizle birlikte yeşertiyoruz ve afetlere karşı dirençli bir Diyarbakır'ı hep birlikte inşa ediyoruz. Diyarbakır'ımızın çocuklarına, yarınlarına el ele omuz omuza hep birlikte mücadele ediyoruz, el atıyoruz. Hazır mısın Diyarbakır? Daim olasan Diyarbakır! Kaim olasan Diyarbakır! Sağ olasan Diyarbakır! Var olasan Diyarbakır! Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten 21 yıldır hep Sayın Cumhurbaşkanımızın liderimizin arkasında durdunuz. İşte az önce Sayın Bakan’ımız açıkladılar, bizde hep 21 yıldır eserlerin peşinden koştuk. Eser siyaseti yaptık. Hep milletimiz için, Diyarbakır için en güzeli, en iyisi neyse onu hayal ettik. Onun peşinden koştuk. Diyarbakır’ın çocukları, en güzel bahçelerde parklarda oynasın istedik.” dedi.

"KONUTLARI 21 YILDIR YAPTIĞIMIZ GİBİ YİNE VATANDAŞLARIMIZA TESLİM EDECEĞİZ"

“Diyarbakır için en iyisini yapmak boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Biz Diyarbakır’ımızı çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz ve Hazro’dan Silvan’a yine Kayapınar’dan Eğil’e kadar milyonlarca Diyarbakırlı kardeşimizi candan öte seviyoruz. Canımızdan öte seviyoruz. Biz hep birlikte milletçe son yıllarda depremlerde, salgınlarda, yangınlarda afetlerde çok acılar yaşadık ama her felaketi birbirimizden güç alarak aştık. Birbirimize olan karşılıksız sevgiden ilham alarak aştık. Birbirimize olan muhabbetimizden, sevgimizden güç alarak karşılık ve devletimizin omuzlarına bu gücü sizler verdiniz. Diyarbakırlı kardeşlerimiz verdi ve sizler için en güzelini en iyisini yapmak bizlerin boynunun borcudur. İşte bu meydanda birazdan liderimizi Cumhurbaşkanımızı Diyarbakırlı kardeşlerimiz bağrına basacak. Bizleri bağrına bastı ve 14 Mayıs'ta daha önce burada Sur’daki konutlarımızı nasıl yaptıysak vatandaşlarımıza teslim ettiysek burada ki konutlarımızı, sosyal konutlarımızı nasıl söz verdiğimiz gibi bitirdiysek İnşallah temelini attığımız afet konutlarımızı, köy konutlarımızı da daha önceki sözlerimiz gibi 21 yıldır yaptığımız gibi yine yapacağız ve vatandaşlarımıza, kardeşlerimize teslim edeceğiz. Yuvalarımız köy konutlarımız şimdiden Diyarbakır'a, Diyarbakırlı kardeşlerimize, gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

"DİYARBAKIRIMIZ CUMHUR İTTİFAKI'NA REKOR DESTEK VERECEKTİR"

Diyarbakır’ı daha da güçlü yapabilmek amacıyla bu mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüteceklerini belirten Bakan Kurum, “Biz her zaman Diyarbakır'ı sevdik, Diyarbakırlı kardeşlerimizle yol yürüdük Allah'ın izniyle bundan sonra da 14 Mayıs'ta İnşallah Diyarbakır Cumhur İttifakımıza rekor destek verecektir. Ben burada bu meydandaki kardeşlerimize soruyorum asrın liderini Cumhurbaşkanımızı, mazlumların hamisini 14 Mayıs’ta sandıkları patlatarak destekleyecek miyiz? Cumhur İttifakına en yüksek desteği verecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun. Bizler sizler için gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz ve sizler Diyarbakırlı kardeşlerimiz her şeyin en güzeline layık en iyisine layık. Biz de Diyarbakır'ımızı daha da güçlü yapabilmek amacıyla bu mücadeleyi kararlı bir şekilde vereceğiz.” diyerek sözlerini bitirdi.



