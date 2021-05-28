Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili konuştuğu canlı yayında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a çağrıda bulunarak "Mehmet Ağar'ın bir marinada görev alması doğru değil, ben olsam 48 saat içinde ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum." demişti.

"DİLEKÇEMİ VERDİM"

Konuyla ilgili Sözcü'den Yaşar Anter'e "Zor bir ameliyat geçirdim, sağlığımı düşünüyorum" diyen Mehmet Ağar, 10-15 gün önce Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulu başkanlığından ayrılmak için dilekçe verdiğini açıkladı.



