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Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 10:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de 2 kişinin hayatının kaybettiği sel felaketine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Yardımlar temin edilecek, elden gelen tüm gayret ortaya konulacak." açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama

Rize Çayeli'nde iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybederken olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Hastanede iki kişinin tedavisi devam ediyor. Bu hafta 260 kilogram yağış düştü. Hasar tespit çalışmalarını başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri buradalar. Akşamdan beri tüm ekipler çalışıyor.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN NET TALİMATI VAR'

Ulaşıma kapalı olan, can kaybı mal kaybı tespit etmediğimiz 6 köyümüz var. Onlara da ulaşma konusunda tüm ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Tedbirler aynı ölçüde alındı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Yardımlar temin edilecek, elden gelen tüm gayret ortaya konulacak.

İki ayrı vadide gerçekleşti. Bunların büyük bir bölümünde ıslah çalışmaları tamamlanmış. Bir bölümünde devam ediyor.

Riskli bölgelerdeki uyarı ve tahliyeleri Valiliğimiz gerçekleştirdi.

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