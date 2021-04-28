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  4. Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması: 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması: 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor

28.04.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex ile ilgili yaptığı açıklamada, "4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı. Soylu, "Thodex'de 2 milyar dolarlık vurgun söz konusu değil. 108 milyon dolarlık bir portföy var" dedi.

Bakan Soylu'dan 'Thodex' açıklaması: 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV canlı yayınında kripto para vurgunuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na ilettik. Biz hemen Innterpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor.

"2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebewcisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil.

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"Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmiyelim mi diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Biz koruma kulelerini içinde yaşayan birileri değiliz. Vatandaş fotoğraf çektirmek istediğinde veya makama geldiğinde fotoğraf çektirmek istediğinden çektirmeyecekmiyim. Kimseden çekinmem, potansiyel olarak herkesi suçlu görmüyorsam fotoğraf çektiricem. Herkesin elinde telefonlu fotoğraf makinesi olduğu bir çağda, soğuk savaş döneminin suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak halimiz falanda yok. Bunu da hiç önemsemem yani."

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Süleyman Soylu Kripto para Thodex

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