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Bakan Soylu'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret: "Bizimkisi sadece bir seçim ittifakı değildir"

13.05.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin MHP ile kurduğu Cumhur İttifakı'na ilişkin, "Bizimkisi sadece bir seçim ittifakı, seçim birlikteliği değildir. Bu, aslında bizim medeniyetimizin bize buyurduğu ve bir arada olma zorunluluğumuzu hissettiren, ortaya koyan bir birlikteliktir." dedi.

Bakan Soylu'dan Ülkü Ocakları'na ziyaret: "Bizimkisi sadece bir seçim ittifakı değildir"

Eyüpsultan'daki Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığını ziyaret eden AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de gelecek nesillere büyük bir miras bırakmakta olduklarını söyledi. Soylu, ''Bizimkisi sadece bir seçim ittifakı, seçim birlikteliği değildir. Bu, aslında bizim medeniyetimizin bize buyurduğu ve bir arada olma zorunluluğumuzu hissettiren, ortaya koyan bir birlikteliktir. Bu bir vuslattır, buluşmadır." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Soylu, "Karşımızdakiler, Türkiye'yi 1919 öncesine döndürebilmek, ülkemizi vesayet ve mandacılık üzerinden işgal edebilmek için 15 Temmuz'u denemişlerdir. Ondan öncesinde de denemiş, birçok saldırı ortaya koymuşlardır. Ama 15 Temmuz'da hem akıllarıyla hem teknolojileriyle hem fiilleriyle beraber bunu gerçekleştirmek istemişlerdir. Memleketin evlatları sokaklara çıkmış ve bu ülkeyi, bu vatanı, geçmişin bize bütün emanetini, dahi geleceğe bırakacaklarımızın birçoğunu elimizden almak isteyenlere fırsat vermemiştir." diye konuştu.

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"FATİH'İN, YAVUZ'UN ÇİZDİĞİ YOLDAN GİDİYORUZ"

Soylu, Cumhur İttifakı'nın bir değerler buluşması olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Biz bugün Fatih'in, Yavuz'un çizdiği yoldan gidiyoruz. Şu anda huzurlarında bulunduğumuz Eyüp Sultan'ımızın, Mevlana'nın, Hacı Bektaş'ın çizdiği yoldan gidiyoruz. Biz bu toprakların bütün değerleriyle donanmış yoldan gidiyoruz. Bizimkisi hesabi bir birlik, ittifak değildir. Bizimkisi hasbi, samimi birliktir. Bizimkisi sadece bu seçime ait de bir birlik değildir. 'Türkiye Yüzyılı' adı verilen ve inanıyorum ki yüzyıllık bir istikrarı, büyümeyi, geleceği ortaya koyacak ve bu milletin yürüyüşüyle başlayacak bir birlikteliktir."

Soylu, Ülkü Ocakları'nın Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu, hakkın, adaletin, Türk'ün töresinin, örfünün, Müslümanlığın bütün şiarının temsilini ortaya koyduğunu kaydetti.

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"GELECEĞİMİZE SAHİP ÖRNEK İNSANLARSINIZ"

Bakan Soylu, ''Siz, memleket meselelerine, medeniyetimize, geleceğimize sahip örnek insanlarsınız. Yaşam biçiminizle, hayatınızla ve ortaya koyacağınız bundan sonraki yürüyüşünüzle örnek insanlarsınız. Lisedeki çocukların, gençlerimizin, ortaokuldaki gençlerimizin sizlere baktığında bu ülkenin yürüyüşünü görmesi gerekir. Bunu sağladınız. Uzun yıllardan beri bunu sağlıyorsunuz. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda bunun esas sahibi olacaksınız." ifadelerini kullandı.

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(AA)

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