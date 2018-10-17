Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

İçişleri Bakanı Soylu, yerel seçimle ilgili olarak, "Birtakım belediyelerin tekrar HDP'ye geçeceği söyleniyor. Diyelim ki geçti, ne dediklerini biliyor musunuz? Söyledikleri şu, '31 Mart'tan sonra belediyeler bizde; eğer buralarda çalışmak istiyorsanız ailenizden bir kişiyi şimdiden dağa gönderin.' Şimdi ben devletim, ne yapmam lazım. Seyredeyim mi, seyredelim mi?" açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
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