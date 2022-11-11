Bakan Soylu duyurdu! Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretleri için 1 milyon liralık dava açıklarını belirtti.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı C.Ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de K.K. adına dava açar. Biz de K.K'ya, hakaretleri için 1 milyon liralık dava açtık."

Tam bir FETÖROMAN

Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar.



İşin garibi,

FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden

avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar.



Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 11, 2022



