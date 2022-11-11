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  4. Bakan Soylu duyurdu! Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

Bakan Soylu duyurdu! Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

11.11.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakaretleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtıklarını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Soylu, "Biz de K.K'ya, hakaretleri için 1 milyon liralık dava açtık" dedi.

Bakan Soylu duyurdu! Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretleri için 1 milyon liralık dava açıklarını belirtti.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tam bir FETÖROMAN. Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı C.Ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de K.K. adına dava açar. Biz de K.K'ya, hakaretleri için 1 milyon liralık dava açtık."


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Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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