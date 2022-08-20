Bakan Soylu'ya "Cevabımı bekle" demişti! Ümit Özdağ'dan Suriyeli sığınmacı iddiası: "Yanlış olma ihtimali sıfır"

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sığınmacılarla ilgili çıkışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bakan Soylu ile bu konuda polemikler yaşayan Özdağ, Soylu'nun vatandaşlık verilen sığınmacılarla ilgili açıklamalarına karşılık sert ifadeler kullanarak bugün cevap vereceğini duyurmuştu. Özdağ bugün yaptığı açıklamada "Türkiye'de gerçek sığınmacı ve kaçak rakamı, devletin resmi belgelerine göre 13 milyonu bulmuş durumda" dedi. "Bu bilgi bana 6 ay önce geldi" diyen Özdağ, "Geçen hafta iki farklı kaynaktan 13 milyon rakamını doğrulatınca Türk kamuoyu ile paylaşma kararı aldım. Yanlış olma ihtimali sıfır!" ifadelerini kullandı.

"SOYLU VERDİĞİM SAYIYI DOĞRULADI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın programında Türk vatandaşlığı kazananlarla ilgili veriler paylaşmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ümit Özdağ ise "Soylu dün Afganlarla ilgili verdiğim sayıyı doğruladı" ifadelerini kullanmış ve bugün vatandaşlık verilen Suriyelilerin sayısını açıklayacağını paylaşımına eklemiş, Bakan Soylu'ya yönelik sert ifadeler kullanarak "Cevabımı bekle" demişti.

"İKİ KAYNAKTAN DOĞRULATINCA PAYLAŞMA KARARI ALDIM"

Bugün Trabzon'da açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'de gerçek sığınmacı ve kaçak rakamı, devletin resmi belgelerine göre 13 milyonu bulmuş durumda. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Ankara'da fırtınalar koptuğunu biliyorum. Bu bilgi bana 6 ay önce geldi. Geçen hafta iki farklı kaynaktan 13 milyon rakamını doğrulatınca Türk kamuoyu ile paylaşma kararı aldım. Yanlış olma ihtimali sıfır. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak olduğu devletin resmi belgelerindeki kayıt.

"6'LI MASADA OTURAN POLİTİKACILAR..."

"Sayın Kılıçdaroğlu, sayın Akşener, diğer partilerin genel başkanları, Temmuz 2022'ye kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıklıyorum: 1 milyon 476 bin 368. 200 bin rakamı yalan. 6'lı masada oturan politikacılar, Soylu'nun rakamını gerçek kabul edip 200 bini temel aldığınızı açıkladınız. Kılıçdaroğlu, ülke seçime giderken 300-500 bin kişiye vatandaşlık verilmedi diye kamuoyunu yanlış bilgilendirdiniz. İşte gerçek rakamlar."

