HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Süleyman Soylu böyle isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyız?

Bakan Süleyman Soylu böyle isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyız?

11.02.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da gerçekleştirilen 112 Acil Çağrı İl Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu acil çağrı merkezi aramaları ile ilgili, "104 milyon 600 bin çağrının 71 milyonu gereksiz çağrı, bu insan hakkına ve kişilik hakkına giriyor. Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah’ını seven 112'yi meşgul etmesin. Ne demek ya cep telefonunu denemek için 112’yi aramak. Biz senin deneme tahtan mıyız? Fuzuli 112’yi aramayın, buranın adı acil çağrı merkezidir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Antalya’nın Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezleri Eğitim Programı’na katıldı.

81 ilin 112 Acil Çağrı Merkezi müdürlerine hitap eden Bakan Soylu, bütün bu teknolojik yapının, bütün bu emeğin, yatırımın, vatandaşların acil çağrılarına koşmak için kurulan bu koskoca sistemin ne yazık ki önünde büyük bir engel veya ayak bağının asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar olduğunun altını çizdi.

"BİZ SENİN DENEME TAHTAN MIYIZ?"

Verilerle açıklamalarına devam eden Soylu, "112 Acil Çağrı Merkezimizde 2021 yılında alınan toplam 104.6 milyon çağrının 71 milyonu, yani yüzde 68’i asılsızdır ve gereksizdir. Bu hakikaten az bir rakam değil. Bu şu demektir, birisi es kaza için beklerken, diğeri asılsız meşgul etmesi demektir. Bu insan hakkına, kişilik hakkına girer. Devletin gereksiz yere meşgul edilmesidir. Hayat memat meselesi olmayan işler için Allah’ını seven 112’yi meşgul etmesin. İnsana saygı duyan 112’yi meşgul etmesin. Bir başkasının hayatı için kaygısı olan 112’yi meşgul etmesin. Yeni cep telefonunu denemek için 112’yi arıyor. Biz senin deneme tahtan mıyız. Fuzuli 112’yi aramayın. 112 insanların acil çağrı duyduğu için aranacak yerdir. İdari para cezalarını arttırdık. Sonuç almak için zorlandığımız bir nokta. Bu bir dert. Yüzde 10-15’lik bir oran belki makul görülebilirdi ama 100 aramanın 68’inin asılsız ve gereksiz ihbar olması kabul edilebilir değildir. Bir vatandaşımız ambulans çağırmak için uğraşırken, hayatı tehlikedeyken veya bir yangın ihbarı yapacakken, bir diğerinin telefonun pin kodunu çözmek veya kendince telefon şakası yapmak için 112’yi araması gerçekten kabul edilebilir değil, bize yakışan bir netice değil. Bunu vatandaşımızın takdirlerine bırakıyorum ve aziz milletimizden bu konuda hassasiyet ve yardım rica ediyorum" dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken öldü mü? Kim öldürdü?Özgecan Aslan’ın katili Suphi Altındöken öldü mü? Kim öldürdü?
'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı'Abla bakar mısın' dedi, avukat kadına dehşeti yaşattı
İğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izlettiİğrenç olay! 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izletti
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

Falyalı'nın cenazesinde dikkat çeken 'bayrak' detayı!

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

Türkiye'de tek! İlk kez görüntülendi

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

ABD devreye girdi 'derhal' uyarısı...

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

Kur'an kursunda iğrenç olay! "Çocukların iddiaları korkunç boyutta"

İlginizi Çekebilir

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Seveni de çok sevmeyeni de! Yeşil altının bilinmeyenleri

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın az bilinen etkili yolları

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

Kış aylarında sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyeler

İkizleri emzirirken paylaştı!

İkizleri emzirirken paylaştı!

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Günde üç fincan kahve için! Etkileri inanılmaz

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.