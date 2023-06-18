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Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getiren düzenleme Resmi Gazete'de

18.06.2023 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 16 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayan yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getiren düzenleme Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, MEB kadrolarında 16 Haziran 2023 tarihinden önce göreve başlayanlardan zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar ile bu yükümlülüklerini halen görev yaptıkları eğitim kurumlarında yerine getiren yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

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Düzenleme ile ayrıca Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atanmadan önce resmi eğitim kurumlarında yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik yürütülen projelerde öğretici, öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapanların bu kapsamda geçirdikleri süreler, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden öğretmenlerin hizmet puanı hesabına dahil edilecek.

BAKAN TEKİN PAYLAŞTI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğretmenlere zorunlu hizmet affının 16 Haziran 2023 itibariyle gerçekleştiğini açıkladı. Tekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Öğretmenler Odası sohbetlerimizde sıkça sorulan zorunlu hizmet affı 16.06.2023 tarihi itibariyle gerçekleşmiş olacak. İlgili arkadaşlara hayırlı olsun. Bilhassa deprem bölgesindeki öğretmenler odası sohbetlerimizde konuştuğumuz, kadrolu öğretmenliğe geçen Pictes öğretmenlerimizin, proje kapsamındaki çalışmaları hizmet sürelerine dahil edilmesi taleplerini de karşılayacağız.” (AA)

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