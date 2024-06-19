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Bakan Tunç'tan Diamond Tema açıklaması! 'Eleştiriler, haksız eleştirilerdir'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
19.06.2024 17:33
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Bir YouTube kanalında yayınlanan tartışmadaki sözleri çok konuşulan sosyal medya fenomeni 'Diamond Tema' hakkında soruşturma başlatılmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Gelişmeler gündem olmaya devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Başlatılan adli soruşturmalardan rahatsız olanların yaptığı eleştiriler, haksız eleştirilerdir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'tan Diamond Tema açıklaması! 'Eleştiriler, haksız eleştirilerdir'

Sosyal medya fenomeni 'Diamond Tema'nın bir YouTube kanalında yayınlanan tartışmada, kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem olmuş, ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını açıklamış ve "Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır" demişti. Bakan Tunç açıklamasında, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez" ifadelerini de kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından Bakan Tunç'tan yeni bir açıklama daha geldi ve Bakan Tunç, başlatılan adli soruşturmalardan rahatsız olanların yaptığı eleştirilerin haksız eleştiriler olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti demokratik toplumlarda olmazsa olmaz şartlardandır.

Devletler iç hukuklarında bu özgürlüğü sağlamaya çalıştıkları gibi, uluslararası hukuk düzenlemelerinde de bu hak koruma altına alınmıştır.

Anayasamızın 25 ve 26’ıncı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10’uncu, BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nin 19’uncu Maddelerinde bu hakkın kullanılması ve hangi sınırlamalara tabi tutulacağı düzenlenmiştir.

Anayasamızda ve tüm uluslararası hukuk düzenlemelerinde, Herkesin , düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu, bu hürriyetin resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsadığı belirtilmekte, Bu hürriyetlerin kullanılmasının millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabileceği belirtilmiştir.

Sosyal medya ve bazı basın yayın araçlarıyla başkalarının haklarına ve itibarına saygı sınırını aşan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu oluşturan, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişilerin TCK 216 gereğince cezalandırılacağı kanunumuzun açık hükmüdür.

Son zamanlarda bazı sosyal medya mecraları ile basın yayın organlarında peygamber efendimize yönelik İfade özgürlüğü sınırlarını aşan, karalayıcı ve çirkin ifadelerin kullanılması nedeniyle başlatılan adli soruşturmalardan rahatsız olanların yaptığı eleştiriler, haksız eleştirilerdir.

Bu tür düşünce açıklamalarının suç olup olmadığını değerlendirecek olan soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılarımız, kovuşturma aşamasında da tarafsız ve bağımsız mahkemelerimizdir."

tt

Diamond Tema için harekete geçildi! Diamond Tema için harekete geçildi!

Express

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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç soruşturma
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