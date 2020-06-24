Bakan Varank duyurdu: İlklere imza atarak testi geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün" dedi.

SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!



Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.



HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.#MilliTeknolojiHamlesi ???????? pic.twitter.com/Hw548HgDHU — Mustafa Varank (@varank) June 24, 2020



