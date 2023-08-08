Bakanlık ansızın kapınızı çalabilir! İstanbul'a 'deprem' ayarı: O binalarda oturanları iki ihtimal bekliyor

İstanbul'da beklenen deprem riskini "7 büyüklüğündeki bir depremde 600 bin daire yerle yeksan olur, İstanbul koca bir hapishaneye döner” sözleriyle Bakan Özhaseki ortaya koymuştu. Riskli yapı stoku için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mega kente özel deprem yasasının taslak çalışmasını hazırladı.

DENETİMLERDE EKSİKLER TESPİT EDİLDİ

1-2 ay içinde TBMM'ye sunulması beklenen yasanın ayrıntıları ortaya çıktı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İstanbul'daki denetimlerde eksik ve yanlışlıklar tespit edildi. Bu nedenle önümüzdeki dönemde öncelik yapı denetimine verilecek. Mevzuattaki yapı denetimi tarifinden çok uygulamalar üzerine yoğunlaşılacak.

BAKANLIK ÇAT KAPI GELEBİLİR

Bakanlık denetimlerini sıklaştırılacak. Gerektirdiği hallerde mülk sahiplerinden izinli ya da izinsiz olarak denetim yapılamasına olanak sağlanacak.

DÜKKAN VE İŞYERLERİNE AYAR

Çok sayıda yapının kolonlarının kesik ve duvarlarının da yıkılmış olması, afet riskini büyütüyor. Bu nedenle de binaların altında dükkan ve iş yerlerinin açılmasına da düzenleme getirilecek.

YA GÜÇLENDİRİLECEK YA DA YIKILACAK

Binaların periyodik muayenesine yönelik mevzuat hazırlanacak. Bu kapsamda yapı denetime tabi yapıların 5 yıl içerisinde, yapı denetime tabi olmayan yapıların 2 yıl içerisinde periyodik muayenesi yapılacak. Muayene şartlarını sağlamayan yapılar güçlendirilecek veya yıkılacak.

ZAYIF ZEMİNDE İNŞAATA İZİN VERİLMEYECEK

Sıvılaşma riskine karşın sağlam zeminlerde yapılacak inşaatlarda mikro bölgeleme çalışmalarına ağırlık verilecek. Zemin taşıma gücü zayıf olan bölgelerde zemin iyileştirme çalışması yapılmadan inşaatlara izin verilmeyecek.

İstanbul’da olası bir deprem karşısında ulusal güvenliğin de riske girmemesi için özellikle kolluk kuvvetleri ile silahlı kuvvetlerin kullanımındaki ve kullanımına sunulacak bölgelerdeki yapılaşma için mevzuatta düzenlemeye gidilecek.