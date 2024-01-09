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Bakanlık devreye girmişti! Aile yıkıldı, Kayıp iş adamının cansız bedeni Yunan adasına vurdu

09.01.2024 16:24 | Son Güncelleme:
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Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya 14 Aralık'ta kendi teknesiyle denize açılmış, o günden sonra bir daha haber alınamamıştı. İş adamının boş teknesi Eşek Adasında bulundu. Eşyaları yerinde olan Cinkaya için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yunanistan'da bulunan bir cesetin Cinkaya'ya ait olma ihtimalinden sonra bakanlık devreye girmişti. Bugün aileyi yıkan haber geldi ve cansız bedeninin kayıp iş adamına ait olduğu belirlendi.

Bakanlık devreye girmişti! Aile yıkıldı, Kayıp iş adamının cansız bedeni Yunan adasına vurdu

Aydın’ın Didim ilçesinden denize açılan ve 14 Aralık’tan beri kendisinden haber alınamayan iş adamından acı haber geldi. Aileden alınan DNA örneklerinin, Yunanistan’ın Samos Adasına vuran erkek cesedi ile eşleştiği öğrenildi.

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KENDİNE AİT TEKNEYLE AÇILMIŞTI

Denizli’de doğaltaş şirketi Faber Mermer’in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık’ta Aydın ilinin Didim ilçesinden kendisine ait FBR isimli teknesiyle denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya’nın boş teknesini Eşek Adası yakınlarında buldu, ancak kendisine ulaşılamadı.

EŞYALARI TEKNEDE BULUNDU

Tekneden düştüğü değerlendirilen iş adamını bulmak için günlerce denizden ve havadan süren arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı. Cinkaya’ya ait cüzdan, telefon ve diğer tüm şahsi eşyalarının teknede olduğu tespit edilmişti. Yunanistan yetkililerinin İnterpol ile paylaştığı bilgide, 17 Aralık’ta öğlen saatlerinde Samos Adası’nda Mavrikos Mykalis sahilinde cansız bir erkek cesedinin bulunduğu, otopsi ve kimlik tespiti için Samos’ta bir hastaneye götürüldüğünü bildirilmişti.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bu gelişme sonucunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yunanistan yetkilileri ile iletişime geçti. Aile üyelerinden Didim Devlet Hastanesi’nde alınan DNA örneklerinin bulunan erkek cesedi ile karşılaştırılması yapıldı.

DNA ÖRNEĞİYLE EŞLEŞTİ

Aileden alınan DNA örnekleriyle Samos Adası’nda kıyıya vuran erkek cesedinden alınan DNA örneklerinin eşleştiği öğrenildi. Kayıp iş adamı Yasin Cinkaya’nın teknesinden düştüğü, akıntının etkisiyle cansız bedeninin Samos Adası Mavrikos Mykalis sahiline vurduğu anlaşıldı. Yasin Cinkaya’ya ait olduğu ifade edilen cenazenin ailesine teslim edilmesinin ardından Türkiye’ye getirileceği öğrenildi. (İHA)

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Denizli Yunanistan ceset iş adamı tekne
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