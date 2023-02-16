HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bakanlıktan açıklama geldi! Hastanelerde tedavisi devam eden çocukların sayısını paylaştılar

Bakanlıktan açıklama geldi! Hastanelerde tedavisi devam eden çocukların sayısını paylaştılar

16.02.2023 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan ve hastanelerde tedavisi devam eden 755 çocuğun bulunduğu açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, 1457 çocuğun refakatçisi olmadığı bildirildi.

Bakanlıktan açıklama geldi! Hastanelerde tedavisi devam eden çocukların sayısını paylaştılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuğun olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremlerin ardından refakatçisi bulunmayan çocuklara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Refakatçisi olmayan 1457, tedavisi devam eden 755 çocuk bulunmaktadır. 93 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 609 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1190, edilmeyen 267 çocuğumuz bulunmaktadır."

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'li başkan adayının eşi ve 2 çocuğundan acı haber!CHP'li başkan adayının eşi ve 2 çocuğundan acı haber!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!
Milyonlar akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evin yakınından geçen fay...Milyonlar akın etti kilitlendi: AFAD açıkladı! Evin yakınından geçen fay...
Anahtar Kelimeler:
deprem çocuk Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Enkaz altındaki 13 yaşındaki Esma'dan kahreden sözler! 'Ayağımı kesin'

Enkaz altındaki 13 yaşındaki Esma'dan kahreden sözler! 'Ayağımı kesin'

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! İşte şimdiye kadar toplanan bağış miktarı

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! İşte şimdiye kadar toplanan bağış miktarı

F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Bertuğ Yıldırım iki devi elinin tersiyle itti... İşte yeni adresi!

F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Bertuğ Yıldırım iki devi elinin tersiyle itti... İşte yeni adresi!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Yemek yapmayı sevenler buraya! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.