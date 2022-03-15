Bakmaya zamanı olmayıp evinde çiçeksiz yapamayanlar için gerçeğinden ayıramayacağınız yapay çiçekler

Yaşam alanınızda yeşil bitkiler bulundurmak kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur. Ev ve ofisinizde çiçek bulundurarak daha mutlu hissedebilir, stresten uzaklaşabilirsiniz. Yoğun iş temposu içinde olduğunuz için bitkilere ayıracak zamanınız yoksa ya da sık seyahat ediyorsanız yapay çiçeklere evinizde yer açabilirsiniz. Bakım ve sulama istemeyen yapay çiçekler sayesinde ev ya da ofisinizin dekorasyonunu tamamlayabilirsiniz. Yapay çiçek almak istiyor ancak birçok seçenek arasından seçim yapamıyorsanız sizler için seçtiğimiz ürünleri gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Güzel görünümüyle AOKE Suculenta

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Ev ve ofiste kullanabileceğiniz AOKE Suculenta, bulunduğu ortama yeşil ve güzel bir görünüm kazandırır. Canlı görünümüyle gerçek bitkilerden ayırt edilmez. Küçük boyutlu tasarımıyla fazla alan kaplamaz. Bulunduğu ortama dekoratif bir hava katan çiçeği, çalışma alanınızın güzel görünmesi için tercih edebilirsiniz. Su ya da bakım gerektirmeyen ürün, her zaman bakımlı ve güzel görünür. UV ışınlarına karşı dayanıklı olduğu için uzun süre canlı renklerini korur ve solma yapmaz. Gerçek bitkiler gibi yaprakları dökülmez, etrafın kirlenmesine de neden olmaz. Plastik kokusu olmadığı için kötü koku yaymaz.

2. Bakıma gerek duymayan IKEA Yapay Okaliptüs Bitkisi

Bitki bakımı, ilgi ve zaman isteyen bir iş. Yoğun çalışma saatlerinden sonra bitkilerle ilgilenmek zor gelebilir. Ancak bitkisiz bir ev de görüntü açısından eksik kalabilir. Hem dekoratif hem bakması kolay bir bitki arıyorsanız IKEA Yapay Okaliptüs Bitkisi'ni tercih edebilirsiniz. İster evde ister iş yerinde kullanabileceğiniz ürün, güzel görüntüyse bulunduğunu ortama dekoratif bir dokunuş yapar. Gerçekçi göründüğü için yapay olduğu anlaşılmaz. İç ya da dış mekânda kullanabileceğiniz bitki, herhangi bir bakıma gerek duymaz. Plastikten elde edildiğinden uzun yıllar boyunca ilk günkü görüntüsünü korur. Yapay bitkiyi kuru bezle silerek temizleyebilirsiniz.

3. Gerçekçi görünümüyle Kazeila Yapay Palmiye Ağacı

Bitkiler, görsel açıdan evlere estetik bir değer katar. Özellikle büyük saksıda yetişen küçük ağaçlar, odaların boş alanlarını atıl olmaktan çıkarır. Tabii gerçek bitkilerle ilgilenmek ve onlara zaman ayırmak gerekir. Kazeila Yapay Palmiye Ağacı, herhangi bir bakıma ihtiyaç duymaz, her zaman canlı ve güzel görünür. Gerçek palmiye ağacına bire bir bezeyen ürün, gerçekçi görünümüyle evinizin enerjisini arttırır. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar size eşlik eder. Toksik olmayan plastik malzemeden üretilen bitkiye gönül rahatlığıyla evinizde yer açabilirsiniz. Ürünün dallarını istediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz.

4. Dekoratif havasıyla DazSpirit Yapay Asma

Canlı çiçekler güzel görünümünü korumak için düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Eğer yeteri kadar zaman ayırmaz ve günlük bakımını yapmazsanız kurumaya başlayabilir. Evinizde ya da ofisinizde bitki bakmak için zamanınız yoksa yapay bitkileri tercih edebilirsiniz. Gerçek bitkilerin aksine yapay bitkiler bakıma gerek duymaz ve her zaman ilk günkü gibi canlı görünümünü korur. Üstelik bulunduğu ortamın da enerjisini yükseltir. Siz de evinize dekoratif bir görünüm kazandırmak istiyorsanız DazSpirit Yapay Asma'yı tercih edebilirsiniz. Plastikten elde edilen ürün, kötü koku yaymaz. Duvara, kapıya ve pencereye asarak dekorasyonunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz.

5. Bulunduğu ortama şıklık katan Mila-Amaz Yapay Palet Bitkisi

Bitkilere bakmaya zamanınız yok ama evinizin bitkisiz kalmasını da istemiyorsanız yaşam alanlarınızda yapay bitkilere yer açmaya ne dersiniz? Gerçekçi görünümüyle normal bitkilerden farkı olmayan yapay bitkiler, bakıma ihtiyaç duymaz. Mila-Amaz Yapay Palet Bitki, güzel görünümüyle bulunduğu ortama dekoratif bir hava katar. Evinizin daha yeşil, doğa ile iç içe görünmesini ve iyi hissetmenizi sağlar. Duvara, kapılara ve ayna etrafına asarak kullanabilir, evinizin daha şık görünmesini sağlayabilirsiniz. Yüksek kaliteli çevre dostu plastikten elde edilen ürün, uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi canlı görünür. Yapay bitkiyi evde ya da iş yerinde tercih edebilirsiniz.

6. Retro tarzıyla BEANKI Yapay Bitki Ayçiçekleri

BEANKI Yapay Bitki Ayçiçekleri, canlı renkleri ve gerçekçi görünümüyle ev ya da ofisinize güzel bir hava katar. Gerçek bitkilerin aksine bakıma ve sulamaya ihtiyaç duymaz. Bu sayede zamanınız size kalır. Yaprakları deforme olmayan bitki, uzun yıllar size eşlik eder. Zarif saksısı, Retro modasını yakalar ve bu tarzı sevenleri kendine hayran bırakır. Ayçiçeğini sevenlerin beğenisini kazanan bitki, mutlu ve iyi hissetmenizi sağlar. Evinize sıcak bir görünüm kazandırarak aile ortamı yaratmanıza yardımcı olur. Ev dekorasyonunuzun tamamlayıcı unsuru olarak tercih edebileceğiniz yapay çiçeği yatak odanızda, salonda ve mutfakta kullanabilirsiniz.

7. Ferahlatıcı görünümüyle FEILANDUO Yapay Bitkiler

Evinizin sıcak aile ortamı havasını yakalamasına yardımcı olacak FEILANDUO Yapay Bitkiler, yoğun geçen günün sonunda evde kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Gerçek bitkiyle bire bir benzerlik gösteren ürünün yapay olduğu belli olmaz. Gerçek bitkilerin aksine budama, sulama ve bakıma ihtiyaç duymaz. Bu nedenle zamanınız kendinize kalır. Canlı görünümünü sürekli koruyan bitki, solmaz. Ferahlatıcı bir his uyandıran ürünler sayesinde daha mutlu ve huzur hissedebilirsiniz. Küçük tasarımıyla fazla yer kaplamayan yapay bitkileri mutfakta, ofiste ve yatak odasında tercih edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınıza hediye ederek mutlu olmalarını sağlayabilirsiniz.

8. Fazla yer kaplamayan T4U Yapay Bitkiler

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Gerçek bitkileri evinizde bulundurmak istiyorsunuz ama polene karşı alerjiniz mi var? Yapay bitkileri tercih ederek polene maruz kalmadan evinizde bitki bulundurabilirsiniz. Yüksek kaliteli polietilen yapraktan üretilen T4U Yapay Bitkiler, canlı görünümünü uzun yıllar boyunca korur. Küçük boyutlu saksıları sayesinde fazla yer kaplamaz ve yerden tasarruf etmenizi sağlar. Güneş ışığı, su, gübre ve bakıma ihtiyaç duymayan yapay bitkilerle zamanınızı kendinize ayırabilirsiniz. UV ışınlardan etkilenmeyen ürün, solmaz ve renk atmaz. Güzel görünümüyle yoğun geçen günün ardından kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur.

9. Uzun yıllar boyunca size eşlik edecek YAPAY ÇİÇEKÇİNİZ

Evinizin çiçeksiz kalmasını istemiyorsunuz ama çiçeğin bakıma ayıracak zamanınız da yoksa yapay bitkileri tercih edebilirsiniz. Bakım ve sulama istemeyen ürünler, gerçek çiçek gibi görünür. Bambuları seviyorsanız YAPAY ÇİÇEKÇİNİZ Yapay Bambu Ağacı'na göz atabilirsiniz. Doğal görünümlü ürünü gerçeğinden ayırt etmek oldukça zor. Yeşil yapraklarıyla, yoğun gecen iş günün sonunda evinizde huzuru bulmanıza ve iyi hissetmenize yardımcı olur. Plastikten elde edilen yapay bambu, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Ürünü ister evde ister ofiste tercih edebilir, ortamın enerjisini yükseltebilirsiniz.

10. Dayanıklı yapısıyla Çiçekmisin Yapay Çiçek

Vazoda duran çiçeklerin yaydığı enerjiyi seviyor ancak sularını sık değiştiremeyeceğiniz için evinizde bulunduramıyorsanız Çiçekmisin Yapay Çiçek tam size göre! Pastel tonlardaki ürün, cipsolu şakayık, gül ve yeşil yaprak ile gerçekçi bir görünüme sahip. Şık duruşuyla bulunduğu ortama dekoratif bir hava katar. Herhangi bir bakım ya da sulamaya ihtiyaç duymaz ve ilk günkü gibi canlı kalır. Birinci sınıf kaliteli plastikten elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Yaprakları dökülmez ve deforme olmaz. Ürünü salonda, mutfakta ya da yatak odasında kullanabilirsiniz.