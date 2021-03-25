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Balon balığı kuyrukları ne işe yarıyor? Balon balığı kuyruğu ne yapılıyor?

25.03.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan Balon Balığı kuyruğu gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Balon Balığı avcılığı karşılığında balıkçılara ödül veriliyor. Peki, balon balığı kuyruğu ne işe yarıyor? İşte, ayrıntılar...

Balon balığı kuyrukları ne işe yarıyor? Balon balığı kuyruğu ne yapılıyor?

Bağımlılık, migren, kanser, romatizma gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan balon balığı gündemde en çok aranan konulardan biri oldu. Denizlerde çokça bulunan ve tüketilmesi halinde ölümcül sonuçlar doğurabilen balon balığı kuyruğu karşılığında ise para ödülü veriliyor. Peki, balon balığı para ödülü ne kadar? Balon balığı kuyruğu ne işe yarar? İşte, ayrıntılar…

BALON BALIĞININ KUYRUĞU NE İŞE YARIYOR?

Balon balığının tüketilmesi halinde bir insan üzerinde solunum yetmezliği, felç ve ölüm gibi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Diğer yandan uzmanlar, balon balığının zehrinin dünyada üzerinde eroin bağımlılığı tedavisinde, kanserli hücrelere karşı mücadelede, romatizma, migren ve ölümcül kanser ağrılarında kullanıldığına dikkat çekiyor.

BALON BALIĞI KUYRUĞU PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre; Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara balon balığı kuyruğu başına 5 TL teşvik ödemesi yapılıyor.


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